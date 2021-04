BBI banka i Kanton Sarajevo: Finansiranja za privrednike po stopi od nula posto do kraja juna

„Ovakve linije BBI banka upostavila je i sa drugim kantonima i općinama u BiH i predstavljaju dobar model javno-privatnog partnerstva. Subvencionirane linije pokazala su se kao vrlo efikasna podrška za razvoj poslovanja, povećanje ili održavanje broja zaposlenih i rast proizvodnje. U okviru Linije za Kanton Sarajevo dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva, kapitalne investicije i trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 1,000,000.00 KM.“, pojašnjava Damir Zukanović, direktor Sektora za poslovanje sa pravnim licima BBI banke. On je pozvao privrednike da iskoriste ovu jedinstvenu ponudu i apliciraju za povoljna sredstva.

Inače, Ministarstvo privrede je Ugovor o saradnji s BBI bankom potpisalo u novembru prošle godine, a krajem marta ove godine Banka je tražila od Ministarstva produženje roka privrednim subjektima za dostavljanje kreditnih zahtjeva.

„Shvatajući tešku situaciju u kojoj se nalaze privrednici, zbog posljedica koje iza sebe ostavlja pandemija koronavirusa, Ministarstvo je s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica, ali i pomoći privrednicima pri zadržavanju likvidnosti i radnih mjesta, utvrdilo prijedlog Aneksa 2 ovog Ugovora, te zatražilo od Vlade saglasnost za potpisivanje istog i nastavak saradnje s Bankom“, obrazložio je ministar privrede Adnan Delić.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba.

Javni poziv dostupan je ovdje.

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 033 275-259, 033 275-507, 033 275 289 i na e-mail: linijakantonasarajevo@bbi.ba

