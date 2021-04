„Dani zdravlja u Bingu“ – aktivnost u znaku zdrave ishrane i vrijednih poklona

Osim odlične ponude i sniženih cijena iz asortimana zdrave prehrane, svake godine se organizuju i promotivne

aktivnosti na prodajnom mjestu. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i ograničenja koja su na snazi, kompanija

Bingo je ove godine odlučila da napravi nešto drugačiji koncept.

Naime, na Facebook-u i Instagram-u su objavili po jedan natječaj koji učesnicima daje šansu da osvoje Nutribullet i

vrijedne poklon pakete.

Potrebno je da korisnici ovih društvenih mreža naprave svoj smoothie koristeći se artiklima iz akcijske ponude „Dani

zdravlja“. Recept za smoothie trebaju napisati u komentaru na Facebooku , a na Instagram story postaviti fotografiju

na kojoj se vidi šta su sve koristili.

„Kako bismo se bar na kratko odvojili od svakodnevnih informacija o epidemiji, natječaj i aktivnosti smo usmjerili na

ono što nam je sada svima neophodno, a to je briga o sebi u malo drugačijem kontekstu. Zdravo tijelo, pozitivne

misli, jednostavni trikovi za zdrave i brze obroke tema su ovogodišnje aktivnosti, a uz savjete nutricionistice Marizele

Šabanović i kuhara Mirana Karića, svatko može pripremiti jednostavan i zdrav obrok ili smoothie“ navode iz Binga.

Na društvenim mrežama Binga od danas možete pronaći sve vezano za natječaje i pogledati zanimljiva videa

Marizele i Mirana koje su namirnice oni odabrali, te koje obroke i smoothije preporučuju svima.

Udruženje medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske je podržalo ovaj projekat u Bingu, te će 7. aprila od 10 do

13 sati u Bingo hipermarketu u Banjaluci kupcima dijeliti jabuke i vršiti mjerenje tjelesne temperature. Iz ovog

udruženja kažu: „Savjeti za sve nas su: pripazimo na pravilnu ishranu, unosimo namirnice bogate vitaminom C,

bogate gvožđem, nađimo vremena za aktivnosti na otvorenom, jedimo što više povrća, unosimo dovoljno tečnosti u

naš organizam i spavajmo dovoljno“

