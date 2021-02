Bingo i partneri u okviru osmomartovskog projekta dodjeljuju grantove za pokretanje biznisa

Ranije su sredstva donirali Sigurnim kućama, potom udruženjima žena, a ove godine iz kompanije Bingo su se odlučili pružiti nešto drugačiju podršku: „Zahvaljujući našim partnerima Oaza, Bambi i Schwazkopf, te brojnim prijateljima projekta, ove godine smo osigurali 17.000 KM za podršku ženama koje imaju biznis ideje. Dodjeljujemo grantove od 7.000, 5.000, 3.000 te dva granta po 1.000 KM. Poziv je otvoren za sve žene koje žele pokrenuti biznis ili obrt, te one koje su ga pokrenule u ovoj godini, a žele ga unaprijediti. Mogu se prijaviti dame koje žele otvoriti kozmetički salon, one koje žele kupiti plastenik ili se baviti stočarstvom, ali i bilo kojim drugim poslom. Važno je da su to žene koje imaju ideje, slijede svoje snove, a koje vjeruju da će im naši grantovi pomoći da ih ostvare“, riječi su Tatjane Paunoski, PR i marketing menadžerice kompanije Bingo.

Amela Hasanić, brend menadžer Oaze, izrazila je zadovoljstvo zbog saradnje na ovom projektu: „Imajući u vidu izazovna vremena u kojima živimo i poteškoće sa kojima se svi susrećemo, dobili smo inspiraciju da budemo još bolji i još odgovorniji. U kompaniji Oaza smo odmah prihvatili poziv naših partnera iz trgovačkog lanca Bingo za učešće u projektu „Odvažne i hrabre, to ste vi“. Kao što smo pokazali u prethodnom periodu, Oaza, kao društveno odgovorna kompanija nastoji da pomogne onima kojima je to potrebno, uključujući se u razne projekte, kako na vlastitu inicijativu, tako i sa svojim partnerima. Nadamo se da ćemo i ovoga puta, uz sinergiju domaćih kompanija ali i uz podršku naših potrošača uspjeti da ostvarimo dobre rezultate i pomognemo dama u pokretanju vlastitog biznisa.“

Uz Oazu, partneri projekta su i poznati brendovi Bambi i Schwazkopf. Poručili su da im je izuzetno zadovoljstvo što su dio ove lijepe priče povodom Osmog marta.

Organizatori projekta su pozvali sve zainteresovane žene da apliciraju za sredstva u periodu od 24.2. do 6.3, nakon čega će komisija imenovana od strane organizatora izvršiti predselekciju projekata, a potom će javnost moći online glasati za odabrane projekte. Svi kupci mogu doprinijeti projektu kupovinom posebno označenih artikala koji su u akcijskoj ponudi povodom Dana žena. Osim partnera Oaza, Bambi i Schwarzkopf, projekat su podržali dugogodišnji Bingovi poslovni partneri: Dita, Alma Ras, Violeta, Klas, Delimano, Dormeo, La Rive i Elode.

Sve informacije o načinu učešća, pravilima, te prijavni obrazac, dostupni su na Bingovoj web stranici i društvenim mrežama.

Pravilnik za učešće: https://www.bingotuzla.ba/odvazneihrabrekatalog/

Obrazac za prijavu: https://www.bingotuzla.ba/odvazneihrabre/

