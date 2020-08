Najduži trend pada dolara u posljednjih deset godina

Tečaj dolara na svjetskim deviznim tržištima spustio se i protekle sedmice prema najvažnijim svjetskim valutama, već osmog zaredom, što je najduže razdoblje njegova pada u zadnjem desetljeću, a posljedica je mnogo lošijih izgleda za oporavak američke ekonomijeu odnosu na ostale najvažnije svjetske ekonomije, piše “Fena”.

Dolarov indeks DXY, koji pokazuje kretanje tečaja američke valute prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, protekle sedmice oslabio je 0,3 posto, na 93.124 boda.

Time je zabilježio pad osmu sedmicu zaredom, što je najdulje razdoblje pada tečaja američke valute još od juna 2010. godine, jer investitori nastavljaju povlačiti kapitala iz dolara i kupovati valute onih ekonomija koja se u ovom trenutku bolje nose s pandemijskom krizom od SAD-a.

Taj indeks potonuo je u martu s najviše razine u tri godine za čak 9 posto, a samo u srpnju bio je na gubitku 4 posto.

– Činjenica je da koronavirus u SAD-u predstavlja najgoru epidemiju u odnosu na bilo koju usporedivu ekonomiju, a to je zbog nedostatka upravljanja krizom od strane američkih vlasti. Izbijanje epidemije kreiralo je znatno lošije izglede za američku ekonomiju u odnosu na ostale najveće ekonomije – smatra Ranko Berich, čelnik analitičara u Monex Europe.

I kašnjenje dogovora o novom paketu fiskalnih poticaja američkoj ekonomiji, vrijednom između 1.000 i 1.500 milijardi dolara, šteti izgledima dolara, ističu analitičari. Nade u postizanje dogovora sve više blijede jer na rasporedu nema novih pregovora između Bijele kuće i demokrata u Kongresu.

– Dolaru trebaju pozitivne vijesti o poticajima kako bi ojačao, no ja sam siguran da ćemo doći do toga jer ti političari ne mogu doći pred svoje glasače praznih ruku. Jednom kad se to dogodi, dobitci dolara prema jenu mogli bi biti katalizator za jačanje dolara i prema ostalim valutama – kaže Masafumi Yamamoto, valutnih strateg u Mizuho Securitiesu.

Tečaj dolara ojačao je prema jenu protekle sedmice za 0,65 posto, na 106,59 jena, što je njegov najveći sedmični rast u zadnja dva mjeseca.

Istodobno, tečaj eura porastao je 0,48 posto prema dolaru, završivši sedmicu na 1,184 dolara, čime je ubilježio dobitke prema američkoj valuti osmu sedmicu zaredom, javlja SEEbiz.

