Osman je poznati pčelar, a sada je i vlasnik prve farme gusaka u FBiH: Kilogram sala košta i do 200 km

Hašimović je od ranije poznat medijima kao vrsni pčelar i jedan od prvih pčelara u Bosni i Hercegovini.

Prvi je u regiji otvorio i API komore koje su služile za liječenje respiratornih oboljenja uz pomoć zraka iz pčelinjih košnica, ali nakon toga odlučio je krenuti dalje napravivši prvu farmu gusaka u srednjoj Bosni.

– S pčelama radio skoro tri decenije, a s komorama sam liječio plućne bolesti. Međutim, zimi nisam mogao ljudima pomoći jer se u komorama nije ništa moglo uraditi. Došao sam do alternative guščijeg sala. Naše nane prije dosta godina kao lijek protiv plućnih bolesti koristile su svinjsko salo, ali s obzirom da je guska halal i također ima ljekovita svojstva, okrenuo sam se tome – govori Hašimović.

Dodao je da je na početku nabavio šest gusaka te da je zbog potražnje brojku povećao do 30, a samo prošle jeseni žrtvovao je 100 gusaka za salo tako da već sada širi njihov broj. Dosta je mladih, ali i starijih gusaka, dok su neke od njih još uvijek u jajima i čeka da postanu dio farme.

Ističe da je s guskama lako, da se same čiste, odnosno da čak 70 posto vremena provode u čišćenju perja te da je njegova obaveza osigurati im zelenilo, vodu i navečer ih skloniti na sigurno.

One se ne mogu pripitomiti, a dobra su i zamjena za psa čuvara jer se oglašavaju čim se neko nepoznat njima približi. Temperamentom su dosljedne, opasne i čuvaju zajedno svoje jato. U trenucima borbe to često ide do smrtnog ishoda – dodaje Hašimović, piše “Klix“.

Pored gusaka Hašimović još uvijek ima i veliki broj košnica s pčelama koje kako kažu ne nanose štetu jedne drugima. Kilogram guščijeg sala košta i do 200 KM dok jedna guska košta od 30 KM pa naviše, a da neki ljudi osuše i njihovo mjesto te kasnije jedu.

Hašimović je na kraju kazao da je potražnja za salom velika te da mu je cilj širiti svoju farmu gusaka, a možda i napraviti neki dio za posjetitelje čime bi proširio svoj biznis, ali i zaposlio nekoga.

