“Air Srbija” 5. juna leti za Banjaluku

Iz ove kompanije navode da će istog dana biti organizovan i let iz Banjaluke za Beograd.

Iz Beograda će 1. juna biti organizovani letovi za Podgoricu i Tivat, 4. juna za Sarajevo, 5. juna za Ljubljanu, a 7. juna za Skoplje, prenosi “Srna”.

Na sajtu “Air Srbija” navedeno je i da će 21. maja iz Beograda biti organizovani letovi za Frankfurt i Cirih, a 24. maja za London i Beč.

Avioni sa tih destinacija, kao i iz regiona, takođe će saobraćati do beogradskog aerodroma.

Prvi let iz Beograda za New York najavljen je za 6. juni, a iz New Yorka dan kasnije, a “Air Srbija” će ponovo na tu destinaciju letjeti 13. juna.

