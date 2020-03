Najbogatiji Danac gradi najviši neboder u Evropi, svi su iznenađeni zbog odabira lokacije

Vlasnik modnog lanca Bestseller, Danac Anders Holch Povlsen, gradi najviši neboder u ovom dijelu svijeta.

Neboder će niknuti u gradiću Brandeu sa 7000 stanovnika.

U Danskoj se priprema gradnja najvišeg nebodera u zapadnoj Europi. Zgrada će biti visoka 320 metara, 24 metra viša od londonskog The Sharda i niža samo od Eiffelova tornja, a projektirala ju je čuvena danska arhitektica Dorte Mandrup. Biće to sjedište poznatog danskog modnog lanca Bestseller, no u njoj će također biti hotel s restoranima, poslovni park, luksuzni stanovi, trgovine, škola, prostor za kulturne i sportske sadržaje. Radovi počinju ove godine, a završetak se predviđa krajem 2023.

Neboder usred danskih livada i nadomak seoskih imanja ideja je najbogatijeg Danca, 48-godišnjeg Andersa Holcha Povlsena, za kojeg financijski magazin Forbes procjenjuje da je „težak“ osam milijardi dolara.

Kompaniju Bestseller preuzeo je kao 28-godišnjak od oca Troelsa Holcha Povlsena, te je pretvorio u evropskog modnog diva s 20 brendova, uključujući Vero Modu i Jack&Jones, 2700 prodavaonica, 15.000 kupaca na veliko i 17.000 zaposlenika, prenosi slobodna-bosna.

