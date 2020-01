5 razloga zašto nije pametno trenutno ulagati u Bitcoin

Da je 2019. godina bila najbolja do sada, a da će 2020. godina biti još bolja. Na sve to nije potrebno mnogo novca kako bi se krenulo u cijeli poduhvat. Baš zbog toga ne biste smjeli da propustite ovu priliku.

Iako je istina da je skorašnji bum Bitcoina i drugih kriptovaluta u mnogome povećao znatiželju mnogih za ovo tržište, istina je da svaka investicija dolazi sa određenom dozom rizika, sama po sebi. Ponekad je bolje propustiti priliku i sačekati da entuzijazam prođe, nego se zaletiti, pa poslije osjećati dugoročne poslijedice.

Evo nekih stvari o kojim biste trebali razmišljati prije nego što uložite svoj teško stečeni novac, u tržište kriptovaluta sada.

Vi zapravo nemate novac

To je klasična mantra svih kladioničara širom svijeta: nemojte se kladiti sa novcem koji ne možete priuštiti da izgubite.

Problem je u tome što zapravo mnogo ljudi ne poštuje kripto tržište i nema neko visoko mišljenje o istom i zato je mnogo ljudi izgubilo velike količne novca tokom 2017. godine, kada je počeo vrtoglavi rast, pa potom i krah kriptovaluta, odnosno Bitcoina.

Imajući u vidu haotičnu narav Bitcoina, nemoguće je znati šta će se sljedeće desiti, a uvijek postoji šansa da se probudite ujutru i shvatite da ste izgubili cjelokupnu ušteđevinu koju ste uložili u Bitcoin. Imajući to naumu, uvijek je pametno ulagati onoliko koliko ste zapravo spremni da možete izgubiti u svakom datom momentu.

Nadalje, ako imate bilo kakve dugove, posebno sa visokim kamatnim stopama, uvijek je bolje da prvo isplatite te dugove, nego da ulažete u kriptovalute, a neobrnuto.

Želite da zaradite novac na brzinu

Svi smo čuli priče o ljudima koji su postali milioneri za vrlo kratko vrijeme. I neke od tih priča su zaista istinite, neki ljudi su osvojili milione na kripto lutriji, jer su uspjeli da se zakače za pobjednički niz malo prije nego je tržište eksplodiralo.

Ali šanse da se to ponovo desi su vrlo tanke.

Sa Bitcoinom, sve se svodi na priču o dugoročnosti sada. Najuspješniji investitori ‘sjede’ na svojim ulaganjima godinama i tretiraju ovo ulaganje kao dugoročnu investiciju u svom porftoliju. Da, povremeni bum je odlična novost, ali velika većina njih gleda svoj profit nakon pet ili više godina, a ne nakon nekoliko dana.

Sve što se sa Bitcoinom dešavalo u prošlosti ne služi kaopokazatelj za budući uspjeh, te nemojte misliti da proučavanjem prošlosti možete predvidjeti budućnost.

Ako ste ozbiljan investitor, onda gradite strpljivo, a ovaj članak je zanimljivo štivo za početak.

Ukoliko niste, onda naprosto igrajte lutriju na svoju odgovornost.

Morate razumjeti konsekvence

Možda najinteresantniji dio cijele Bitcoin priče je činjenica da su sve transakcije nepovratne: nema mogućnosti da tražite povrat ako se predomislite.

Ovo je jedno od glavnih pravila, za koje mnogi ne znaju kada ulože u Bitcoin i konsekvence neznanja mogu biti prilično frustrirajuće. Ako pošaljete svoj novac negdje greškom, nećete ga dobiti nazad.

Druga velika opasnost je da umjesto da uče na svojim greškama ljudi vrlo često počnu da ulažu još više i dupliraju svoje uloge na nečemu na čemu su izgubili. To je zapravo u ljudskoj prirodi, zar ne? Želimo da povratimo svoj novac.

Problem je u tome, baš kao i kod kockanja, to može da dovede do velikih problema, kao što je naprimjer, vijanje za gubicima, što nas dovodi do nekih najstrašnijih priča vezano za Bitocin. Naš savjet je da ne jurite za svojim gubicima, što je i preporuka vodiča za sigurno kockanje i to je nešto što se mora koristiti i prilikom investiranja.

Nema potrebe da budete nuklearni fizičar da bi znali kako da ulažete u Bitcoin, ali je ipak potrebno imati neka osnovna znanja o kriptovalutama, kao što su odakle su potekle i kako se koriste.

Samo zato što ste slušali o Bitcoinu ne znači da znate sve

Svi znamo makar jednog takvog čovjeka. On je prijatelj od našeg prijatelja koji je najglasniji u društvu i koji nam priča kako Bitcoin nastavlja da raste, kako je prihvaćen svugdje u svijetu i kako samo budale ne investiraju u njega trenutno.

Da budejoš gore, internet je trenutno prepun “eksperata” na YouTube i BuzzFeed-u koji tvrde kako imaju insajderske i nformacije o sljedećem velikom bumu.

Istina je da niko nema kristalnu kuglu i da je Bitcoin kao i svaka druga kriptovaluta nepredvidivi visoko volatilan, a predviđanja šte će se sljedeće desiti su ekstremno teška.

Ako ipak ozbiljno razmišljate o investiciji, najbolje je konsultovatipouzdaneizvoreinformisanja, poput ovog i od poštovanih publikacija, kao št osu Forbes i FT, pa da onda donesete informisan zaključak.

Ignorišite buku koju stvaraju polu-informisani takozvani eksperti!

SOP (Strah Od propuštanja)

Svi smo nekad iskusili ovu emociju. Kada izgleda kao da se svi drugi provode fantastično, a vi se nalazite sa strane samo gledajući.

Problem je u tome, ako neko uspije da vas izmanipuliše u ovoj pričisa Bitcoin-om, sasvim sigurno ćete donijeti pogrešnu odluku.

Fenomen Bitcoina je bio u svom najvećem zanosu u Decembru 2017. godine, kada je cijena bila na svom vrhuncu. Tada su svi htjeli dio kolača jer nisu željeli da propustetu “fantastičnu priliku.”

Nažalost, kao i kod svih balona od sapunice, cijena je strmoglavo pala, a investicije su propale u oko 80% slučajeva.

SOP nastjera da razmišljamo u pravcu brze zarade, ali kao što smo već to naveli, SUP je gotovo uvijek karta bez povratka u bankrot.

Kako bi se pametno nosili sa ovim fenomenom, postoje strategije, kaošto je ova strategijana primjer koja nas uči kako da budemo više disciplinovani sa našim investicijama: da uložimo malo na duži vremenski period, radije nego da idemo “all-in” najedan rast cijene.

Izbacite emociju izcijele priče, borite se protiv SUP-a kako bi mogli da razmišljate hladne glave.

Uprkos svemu izrečenom do sada, ima mnogo razloga zašto je investiranje u kriptovalute kaošto je Bitcoin zapravo pametna ideja. Dugoročno, Bitcoin će svakako zauzeti mjesto tradicionalnih valuta:

možda i prije nego se mi nadamo.

Ali to je jošjedan razlog zašto bi trebali biti pažljivi prije nego se odlučimo gdje i kakoćemo da investiramo svoj novac. Što se više budete edukovali po pitanju nekih tema, to ćete biti spremniji za ono što nam budućnost donosi, a svakako će biti manje šanse da izgubite svoj novac kratkoročno.

Loading..

loading...

Facebook komentari