Kineski turisti troše u Srbiji MILIONE EURA! Uvijek su spremni DEBELO DA PLATE za ovih PET STVARI

Nezvanična, ali pouzdana, pokazuje da svako od njih dnevno potroši po oko 150 evra, a računica da Srbija od kineskih turista na svakih 12 meseci inkasira čak 15 miliona evra!Profitiraju, dakle, mnogi, od vlasnika hotela i hostela do gazda kućica i apartmana širom Srbije, preko vlasnika modernih ili tradicionalnih restorana do preduzimljivih ljudi koji zarađuju prodajući “domaću radinost” ili smišljajući “akcije” koje su za Kineze nesumnjivo spremni dobro da plate. Najplastičnije rečeno, neka svaki Kinez kupi po samo jedan magnet, a mnogi kupe i više, to je za Srbiju i njene građane 100.000 evra.

– A Kineze interesuje sve – od nacionalne kulture, narodnih običaja i sela do modernih spomenika, gradova i urbanih mesta. Njima možete prodati i ulaznicu za muzej i detalj sa ulične tezge, ali i dobru hranu i zabavu. Nije pritom reč o turistima koji štede i nemaju novca, već o dobrim mušterijama – ocenjuje predsednik Udruženja hotelijera i restoratera Srbije “HORES” Georgi Genov, odgovarajući na pitanje kako zaraditi na Kinezima.inezi odsedaju svuda – hotelima, hostelima, po privatnom smeštaju. Pitanje je samo kako ih uloviti, a odgovor jeste umešnost sa tehnologijama, vidljivost na internetu i kvalitet kao preporuka. Jer, većina kineskih turista nalazi smeštaj u Srbiji elektronski, putem bukinga. Zato je potrebno istražiti, sigurno brojne platforme za oglašavanje, jer Kinezi koriste svoje stranice za pretragu koje nama nisu mnogo poznate. U Kini postoje društvene mreže i pretraživači koji su dostupni samo ovoj zemlji, tako da će najbolje proći naši privrednici koji do kineskih turista pokušavaju da dođu ovim putem. Recimo, “WeChat” za komunikaciju – aplikacija kojom sve rešavaju, kao i Baidu koji je pandan Guglu.

Takođe, preporuka je vrlo važna, jer su kineski turisti dobro poznati po tome da se pre polaska na put informišu maksimalno moguće kao i da vole da idu na sigurno. Nisu to zahtevni gosti. Izlaze vrlo rano, a vraćaju se prilično kasno. Po ceo dan su napolju, tako da hoteli najviše zarađuju na smeštaju a mnogo manje na hotelskoj hrani i uslugama poput spa centara, bazena ili masaže. Kinezi se najčešće hrane u restoranima po preporukama svojih sunarodnika koji su već bili u Srbiji. Uglavnom jedu našu hranu – sir, kajmak, komplet lepinju, pršutu, kačamak – rekao nam je jedan hotelijer,piše Srbijadanas

U čuvenoj Skadarliji u Beogradu, kažu nam da su Kinezi među najbrojnijim gostima, koji već ranom zorom dolaze u kafane, često i pre nego što budu otvorene.

