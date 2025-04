Japan nakon 25 godina uvezao rižu iz Južne Koreje

Japan je po prvi put nakon 25 godina uvezao rižu iz Južne Koreje, pokušavajući da smanji cijene koje su posljednjih mjeseci snažno porasle i izazvale nezadovoljstvo među kupcima.

Kako pišu mediji, južnokorejski pirinač stigao je u Japan prošlog mjeseca, prvi put od 1999. godine, jer cijene domaćeg i dalje rastu uprkos naporima vlade da smiri tržište.

Cijena japanskog pirinča više se nego udvostručila u odnosu na prošlu godinu pa su mnogi potrošači, uprkos visokim carinama, počeli da traže jeftinije uvozne opcije. Za sada je uvezeno tek dvije tone južnokorejske riže, koja se prodaje putem interneta i u trgovinama, no javna televizija NHK najavila je dolazak još 20 tona u narednim danima.

Japanci su tradicionalno nepovjerljivi prema stranoj riži. Na primjer, tajlandska riža uvezena 1993. godine nakon hladnog ljeta jedva se prodavao, ali zbog trenutne krize sve više prihvataju uvoznu rižu. Prema pisanju agencije Jonhap, izvoz južnokorejske riže u Japan mogao bi ove godine biti najveći još od 1990, a otvorile su se i nove prilike za američke proizvođače, prenosi Index.

Arata Hirano, vlasnik restorana u Tokiju, prošle je godine prešao na američku rižu kad su domaće zalihe presušile i cijene naglo skočile. Za Rojters je ispričao kako se cijena kalifornijske riže od tada udvostručio, ali je još uvijek jeftiniji od japanskog. Gosti, kaže, nisu primijetili razliku, među njima i Miki Nihei, koja je tek naknadno saznala da je jela američku rižu.

“Nisam imala pojma. Nije mi problem da jedem uvoznu rižu. Cijene su skočile pa stalno tražim povoljnije opcije”, rekla je.

Brutalan rast cijena riže

U sedmici do 6. aprila cijena pakovanja od 5 kilograma riže u supermarketima dostigla je u proseku 4.214 jena (oko 30 dolara ili 22 funte), što je više nego dvostruko u odnosu na isto vrijeme prošle godine. Vlada je zato posegla za neuobičajenim potezom, počela je da otpušta zalihe iz državnih rezervi. U martu su na tržište pustili 210.000 tona kako bi pokušali da zaustave rast cijena izazvan rekordnim ljetnjim vrućinama, paničnom kupovinom i problemima u snabdijevanju.

Japan je inače rezervne zalihe koristio samo nakon prirodnih katastrofa ili loše žetve, ali ovo je prvi put da su intervenisali zbog problema u distribuciji. Uprkos svemu, efekat je zasad slab.

Prošle sedmice Ministarstvo poljoprivrede priznalo je da su logistički problemi spriječili dolazak većine riže do trgovina. Na aukciji sredinom marta ponuđeno je 142.000 tona, no do kraja mjeseca samo 426 tona, ili 0,3 odsto, stiglo je do polica, rekli su iz ministarstva, kriveći sve na manjak dostavnih vozila i vreme potrebno za pripremu riže za prodaju.

Zalihe riže već su bile ozbiljno smanjene zbog rekordnih vrućina koje su pogodile rod 2023. godine. Prošle godine dodatno su pale zbog povećane potrošnje uzrokovane rekordnim brojem turista, a situaciju su pogoršali i talasi panične kupovine nakon upozorenja na tajfune i potrese, što je natjeralo neke trgovce da ograniče prodaju..

