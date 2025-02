Ko je najveći uvoznik, a ko izvoznik riže

Iako su među deset najvećih proizvođača, Filipini su u 2024. godini uvezli čak 5,4 miliona tona riže, podaci su Statista, piše biznis.

Zanimljivo je da je Kina, koja je lider u proizvodnji, uvezla dva miliona tona, Vijetnam 3,4 miliona tona, Evropska unija 2,2 miliona tona.

Istovremeno, u prošloj godini najviše je izvezla Indija (22 miliona tona), zatim slijede Tajland i Vijetnam po 7,5 miliona tona, stoji u izvještaju Statista, prenosi Agroklub.

Riža je osnovna hrana za više od polovine svjetske populacije. Što se tiče kalorijskog unosa, čini važan izvor energije, posebno u azijskim zemljama. Osim toga, bogata je ugljenim hidratima i ima nizak sadržaj masti.

Prirodno je bezglutenska, zbog čega je često izbor za osobe sa celijakijom ili osjetljivošću na gluten.

Zanimljivo je da je bila među prvim biljkama koje su uzgojene u svemiru.

U eksperimentalnom modulu Quest for the Sky na svemirskoj stanici, kineski istraživački institut dovršio je eksperiment uzgoja celog životnog ciklusa pirinča od sjemena do sjemena u svemiru, što je prvi put u svijetu da je sjeme riže dobijeno u orbiti.

Riža, u svom sirovom stanju, može da se čuva gotovo neograničeno dugo, jer ne sadrži vlagu koja bi omogućila rast bakterija i gljivica. Može se pokvariti samo ako se skladišti u vlažnim uslovima.

Facebook komentari