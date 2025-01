Pravi efekti Odluke o minimalnoj plati se mogu vidjeti tek tri mjeseca od početka njene primjene…

Vlada Federacije BiH je, na sjednici održanoj 30.12.2024. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijela Odluku o iznosu najniže plate za 2025. godinu.

Odlukom je propisano da se najniža plaća za period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine utvrđuje u neto iznosu od 1.000 KM.

Obzirom da se javnost i struka već interesuje kakav će biti efekat ove Odluke na tržište rada i da li će Odluka dovesti do porasta broja nezaposlenih uslijed povećanja prijava na evidenciju nezaposlenih po osnovu prestanka radnog odnosa, stav Agencije za rad i zapošljavanje BiH je da se pravi efekti ove mjere mogu vidjeti tek za najmanje tri mjeseca od početka njene primjene.

Početak svake godine, a naročito januar je mjesec u kome se javljaju oscilacije u kretanju na evidencijama nezaposlenih zbog kraja poslovne godine, prestanka rada na određeno vrijeme, fluktuacije sezonskih poslova u zimskoj sezoni i sezoni praznika.

Naše mišljenje je da samo analizirajući efekte u prvom kvartalu 2025. godine možemo doći do realnih pokazatelja da li je Odluka imala pozitivan ili negativan efekat na tržište rada, a Agencija za rad i zapošljavanje BiH će u skladu sa svojim nadležnostima pratiti statističke pokazatelje tržišta rada i iste objavljivati na web stranici onako kako je to i do sada činila.

Možemo se osvrnuti i na efekte Odluke Vlade Republike Srpske iz 2024. godine, kada je najniža plata porasla sa 700,00 na 900,00 KM neto i gdje su također bila očekivanja da će biti jači udar na tržište rada uslijed povećanog broja prijave na evidenciju nezaposlenih po osnovu prestanka radnog odnosa, ali se na kraju ispostavilo da je ova mjera pogodila samo one sektore gdje su prosječne plate niske (prerađivača industrija – sektor proizvodnje obuće i odjeće, trgovina i dr.) i da je to jednim djelom kompezovano mjerama Vlade RS (sufinansiranje zarada), saopćeno je, piše biznis.

