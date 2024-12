Orhan Tičić investitor iz Engleske o svom halal restoranu u Trebinju: Zadovoljstvo je pomoći rodnom kraju

Zahvaljujući njemu, u ljeto 2023. godine Trebinje je dobilo prvi halal restoran koji je svoje mjesto našao u Vakufskoj kući u Starom gradu, u blizini Sultan Ahmedove džamije.

S obzirom na to da se u Engleskoj ne baviš ugostiteljstvom, ko te je “nagovorio” da uđeš u ugostiteljske vode i značajan kapital uložiš u Bosnu i Hercegovinu i jesi li zadovoljan kako se tvoja investicija razvija?

“Odluka da uložim u Bosnu i Hercegovinu, posebno u Trebinje, došla je iz želje da doprinesem svom rodnom kraju jer me sve više vuče da provodim vrijeme tamo. Osjetio sam da postoji prostor za inovativan i moderan halal restoran koji bi mogao privući kako domaće, tako i strane goste, a također pružiti nešto novo Trebinju. Na ideju sam došao zajedno sa prijateljem Tihomirom Ateljevićem i nisam puno razmišljao da započnem taj projekat.



U Engleskoj, kao i većem dijelu svijeta, već dugo postoji trend halal restorana i meni se činilo da u Trebinju nedostaje mjesto sa halal ponudom. Želio sam da Trebinje ima opciju koja zadovoljava standarde halal ishrane, što također doprinosi turističkoj ponudi grada. Mi smo ponosni da smo dobili halal certifikat.



Proces nije lak, treba dosta truda i vremena. Od aplikacije, do edukacije, do inspekcija i audita. Dobiti certifikat također znači da imate visoke higijenske standarde, kao i kvalitet hrane koji se moraju održavati i dokumentovati. Pridržavanje osnovnih etičkih standarda u poslovanju, što uključuje pravedan odnos prema radnicima i brigu o okolišu je također važno. Naravno, vrhunski kvalitet mesa i ostalih proizvoda je pod broj jedan. Mi imamo redovne kontrole, audite i inspekcije, kako bi provjerile da li se sve procedure pravilno sprovode i poštuju.

Zadovoljan sam dosadašnjim razvojem i načinom na koji su građani Trebinja i lokalna vlast prihvatili naš restoran. Trebinjci su ljudi koji će vam uvijek izaći u susret i pomoći kako god mogu. Veliku podršku nam je dala Islamska zajednica i njeni članovi što vrlo cijenim. Također Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u početku pomoglo sa malim grantom (Start-up) koji je dobro došao da bi kupili jedan dio namještaja. Imao sam savjete i pomoć našeg poznatog kuhara Nihada Memeledžije. Moj otac Faruk i moja supruga Anna su moj glavni oslonac. Njihova podrška, posvećenost i razumijevanje za sve izazove koje smo prolazili i prolazimo su ključni za uspjeh ovog, kao i ostalih poduhvata koje planiram u narednom periodu.”



Potom se osvrnuo na problem sa radnom snagom u BiH:

“Obuka i razvoj našeg osoblja predstavljaju jedan od naših prioriteta. Pronaći radnu snagu je izazov s kojim se suočava ugostiteljski sektor, ne samo kod nas, već širom regije. Ipak, trudimo se da izgradimo jedan posvećen tim koji dijeli moju strast za radom, kvalitetom i pažnjom prema gostima. Uglavnom napredak osoblja se vidi i drago mi je da se trude.”

Naravno, pitali smo ga da li je teško nabaviti halal proizvode u tom dijelu Bosne i Hercegovine i kako gosti reaguju na njihove specijalitete?

“Kada je riječ o nabavci halal proizvoda, uspostavili smo saradnju sa pouzdanim lokalnim dobavljačima koji ispunjavaju halal standarde. Gosti uglavnom ističu zadovoljstvo uslugom i kvalitetom hrane, a mnogo pohvala smo dobili od stranih kao i domaćih turista koji su iznenađeni da mogu pronaći halal restoran u srcu Trebinja. Imamo puno pozitivnih komentara i recenzija, to nam daje dodatnu motivaciju da stalno unapređujemo uslugu i meni. Uskoro ćemo početi sa begovom čorbom i pilećim filetima.”

Na osnovu tvog ličnog iskustva šta bi poručio našim ljudima, potencijalnim investitorima iz dijaspore u rodni kraj?

“Moja poruka svim našim ljudima u dijaspori je da vjeruju u potencijal rodnog kraja i iskoriste prilike koje on pruža. Izazova će uvijek biti, naročito kada je riječ o birokratskim procedurama, ali svaki uspjeh ovdje ima posebnu vrijednost i ispunjava vas na drugačiji način. Uz dobru pripremu, moguće je stvoriti nešto što doprinosi lokalnoj zajednici, zapošljava ljude i ostavlja pozitivan utisak. Iskustvo u inostranstvu može se uspješno primijeniti ovdje, ovakve investicije omogućavaju vezu s rodnim krajem. A veza sa rodnim krajem je vrlo važna. Svi mi koji smo u dijaspori, bez obzira na vjeru i nacionalnost trebali bi pokušati koliko možemo da pomognemo rodnom kraju i našoj državi. Kad bismo iskoristili samo 10% dijaspore i njenih resursa, mogli bismo zaista dosta pomoći ne samo rodnom kraju nego i državi. Što se tiče mene i supruge, živimo i radimo u Velikoj. Britaniji, tako da smo na dvije adrese u dvije države. Ovdje u Engleskoj imam firmu “MealDash” gdje pravimo web-stranice, aplikacije, vodimo socijalne mreže i marketing za klijente koji su pretežno u ugostiteljstvu. Putujemo puno između dvije države, nalazim vrijeme za obje firme, ostale projekte, porodicu i sve ostalo. Ako ste dobro organizovani, sve se može stići. Supruga je strašno zavoljela Trebinje, ljude i našu zemlju. Sutra bi se preselila dolje!” – poručio je.

