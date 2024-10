Sun Express uvodi letove iz Sarajeva ka turskim gradovima i tokom zime

Aviokompanija Sun Express ove zime će imati značajan broj letova između Sarajeva i turskih gradova, što prošle zime nije bio slučaj.

Kompanija će letjeti za Antaliju do 17. novembra i to četvrtkom i nedjeljom i od 22.12. do 6.2. istim danima, piše portal zamaaero.com.

Za grad Izmir Sun Express će imati letove do 17.11. i to dva puta sedmično (četvrtkom i nedjeljom), te od 19.1. do 2.2. istim danima.

Ovo znači da će kompanija ove zime iz Sarajeva imati 11 letova za Izmir i 21 let za Antaliju, tj. ukupno 32 leta, te dva do četiri leta sedmično, piše biznis.

