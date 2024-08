Cijene putarina na autoputu u FBiH: Evo koliko će vas koštati

Prema uredbi, putarina za vozila klase I, koja obuhvata putnička vozila, motocikle i laka dostavna vozila, iznosi 7 KM na relaciji Sarajevo – Zenica sjever, te isto toliko u suprotnom smjeru, piše Cafe.

Na dionici od Sarajeva do Bradine, putarina iznosi 3,50 KM, dok se ista cijena naplaćuje i u smjeru od Bradine do Sarajeva. Na jugu BiH, putarina na dionici od Čapljine do Bijače (Zvirovići – Bijača), koja se proteže gotovo do granice s Hrvatskom, iznosi 2,20 KM za istu kategoriju vozila.

Ukoliko planirate putovanje od Sarajeva prema moru koristeći izgrađene dionice autoputa, ukupna cijena putarina će vas koštati 7,70 KM. Ako putujete iz Zenice sjever prema moru, dodatnih 7 KM će biti potrebno za pokrivanje troškova putarina.

Uredba ne uključuje putarinu za dionicu Počitelj – Zvirovići, koja se uskoro očekuje da bude otvorena i koja uključuje novi Počiteljski most.

