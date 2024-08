Znate li koja je najskuplja plaža u Crnoj Gori?

Srbinu koji se žalio na skromni smještaj od 40 evra dnevno u Crnoj Gori vjerovatno bi se slošilo kad bi čuo da neki daju 400 evra samo za jedan dan uživanja na ležaljkama uz more.

Da, 400 evra je uslov – iznos koji treba da potrošite na na hranu i piće – ako želite mjesto na udobnim ležaljkama na maloj, ekskluzivnoj plaži luksuznog hotela u Budvi.

Kao što smo pomenuli dnevni minimum koji treba da pripremite je 400 evra. Doduše, računa se za dvoje – dakle, dobijate dvije udobne ležaljke i suncobran, a onda možete da naručujete hranu i piće dok ne stignete do 400 evra, a sve preko toga doplaćujete.

Ukoliko je ekipa od četvoro ljudi, može da rezerviše duple ležaljke i da zajedno potroši minimum 600 evra. No, ako vam nije toliko do ležaljki koliko do luks ugođaja, rezervacija za Lounge Area je 75 evra po osobi. Što se tiče menija, i on se može prelistati na sajtu, a zaključak je da tu možda i ne bi bilo tako teško potrošiti nekoliko stotina evra.

Cjenovnik hrane i pića

Primera radi, kafa je od 3,5 evra (espreso) do 7,5 evra (ledena kafa), flašica vode (250ml) 3,5-4,5 evra, sokovi od šest do devet evra, malo pivo od šest do 7,5 evra, a tu su i raznorazni kokteli i mokteli (od devet evra), šejkovi (od osam evra), energetska pića, likeri (od sedam evra), aperitivi i digestivi, a hotel se posebno ponosi svojom vinskom ponudom, u kojoj je najjeftinija čaša vina od 12 evra.

Ako ste tu čitav dan moraćete nešto i da pojedete, a porcija pohovanih lignji je 27 evra, paradajz salata 14 evra, filet brancina na žaru 38 evra, rižoto s plodovima mora 35, voćni tanjir 22 evra, kugla sladoleda 3,5 evra…

Na Jutjub kanalu “Gde kupiti?”, objavljen je snimak u kojem je predstavljena ova plaža, sa sve cenama iz kafića u neposrednoj blizini gde je, kako se navodi, espreso 3 evra, velika voda šest evra, a možete da ručate i za 17 evra – kaprićozu, Cezar salatu ili pastu bolonjez.

Muzika i svijeće

Inače, plaža tog hotela je još pre nekoliko godina postala poznata kao najskuplja u Crnoj Gori, jer su ležaljke naplaćivali 150 evra. Tačnije, po toj cijeni ste uz ležaljke, suncobran i peškire, dobijali i bocu popularnog alkoholnog pića, ili ledeni čaj, voće i četiri flašice vode.

Plažu, kako su tad primijetili mediji, posećuju najviše javne ličnosti, sportisti, političari, glumci… Dolaze iz svih dijelova Crne Gore, ali i iz Srbije. Gosti na ovu luksuznu plažu uglavnom stižu gliserima i jahtama, jer je prilaz lakši sa mora. Nedjeljom popodne ugođaj upotpunjuje i muzika (DJ + saksofon/violina), a uveče se pale sveće za romantičnu atmosferu, piše Cafe.

