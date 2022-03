Sberbank u BiH u rukama entitetskih regulatora, u Sloveniji kartično poslovanje, u Hrvatskoj moratorij

Entitetske agencije za bankarstvo su preuzele kontrolu nad Sberbank BH d.d. Sarajevo i Sberbank a.d. Banja Luka, čime je eliminiran rizik utjecaja ruskog vlasništva. U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, agencije za bankarstvo su oduzele glasačka prava od Sberbank Europe. Svojim odlukama sačuvale su stabilnost bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, zaštitile sve štediše, bh. privredu i radna mjesta, saopćeno je danas iz Sberbank BH d.d., javlja Anadolu Agency.

Ranije je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je preuzela punu kontrolu nad Sberbank BH Sarajevo, a Agencija za bankarstvo Republike Srpske nad Sberbankom Banjaluka.

Iz Sberbanke navode kako se usljed poduzetih mjera, “ne mogu desiti scenariji kojima svjedočimo u nekim EU državama gdje Sberbank Europe ima podružnice” i dodaje kako “pod kontrolom i zaštitom države, Sberbanke u BiH sada nastavljaju svoje poslovanje oslobođene direktnog negativnog utjecaja koji je zahvatio druge države gdje posluje Sberbank Europe”.

Iz ove banke najoštrije su osudili, kako se navodi u saopćenju, nepromišljene i štetne spekulacije u javnosti koje izazivaju paniku među građanima.

“Zbog toga pozivamo sve bh. građane da prate informacije koje objavljuju regulatorna tijela kao što su Centralna Banka BiH, Agencija za osiguranje depozita BiH, Agencija za bankarstvo FBiH, Agencija za bankarstvo RS. Sberbank BH naglašava da posluje uobičajeno na bh. tržištu. Klijenti banke, fizička i pravna lica, imaju potpuni pristup svim svojim transakcijskim računima. Također, klijenti banke imaju nesmetan pristup bankomatima, mobilnom i internet bankarstvu”, poručili su iz Sberbanke BH d.d.

Zbog uticaja ruskog napada na Ukrajinu, filijale Sberbank u Sloveniji biće zatvorene do srijede, a u Hrvatskoj je određen moratorij na poslovanje do 1. marta u 23,59,59 sati.

Korisnici Banke u Sloveniji moći će koristiti platne kartice, a isplate i plaćanja su ograničeni na 400 eura dnevno do srijede. Hrvatska narodna banka je uvela slične mjere te će poslovnice Sberbanke biti zatvorene na dva dana s mogućnošću isplate do 7.280 hrvatskih kuna dnevno (oko hiljadu eura).

Evropska centralna banka danas je procijenila da će evropska filijala Sberbanke “propasti ili vjerovatno propasti”, kao i njene filijale u Sloveniji i Hrvatskoj, jer zbog pogoršanja likvidnosti vjerovatno neće moći da otplaćuje dugove na vrijeme.

Na nivou Evropske centralne banke i Jedinstvenog odbora za sanaciju u nedjelju je donesena odluka o obustavi poslovanja bankarske grupe Sberbank Europe AG, koja ima podružnicu u Sloveniji, navodi se u saopćenju Banke Slovenije. Usvojen je i prelazni period ili kratkoročni moratorij u kojem će se naći brzo i konstruktivno rješenje za slovenačku banku kćer i na taj način osigurati nesmetano poslovanje svim njenim klijentima.

“Za klijente slovenačke banke Sberbank to znači da je od ponedjeljka ujutro do srijede ujutro poslovanje banke ograničeno samo na poslovanje platnim karticama. Ostale usluge će biti privremeno nedostupne, poslovnice će biti zatvorene. Za to vrijeme ćemo pronaći odgovarajući način rješavanja banke, koji će osigurati nesmetano poslovanje za sve klijente banke”, objavila je Banka Slovenije.

Hrvatska narodna banka (HNB) priopćila je da je za Sberbank d.d. proglašen dvodnevni moratorij nakon kojeg će se odlučiti o sljedećem koraku, a do tada će hrvatski građani i privreda moći raspolagati iznosom do 7.280 kuna dnevno.

“Podsjećamo da su u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita sredstva deponenata na računima kreditne institucije (uključujući tekući račun, oročeni depozit i štedni depozit) osigurana za isplatu do 100.000,00 eura, a iznimno i depoziti koji zadovoljavaju propisane kriterije za privremeni visoki saldo zaštićeni su u iznosu do 130.000,00 eura. Depoziti klijenata Sberbank d.d. osigurani su neovisno o budućoj odluci Jedinstvenog sanacijskog odbora o ovoj banci. Više od devedeset posto deponenata u Sberbank d.d. zaštićeno je sustavom osiguranja depozita”, naveli su iz HNB-a.

