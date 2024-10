Čudna buka i misteriozni zvukovi iz kvačila: Koji su mogući uzroci?

Problemi s kvačilom na polovnom vozilu jako su česta pojava. Za početak bitni su zvukovi!

Većini vozača “misteriozni” zvukovi mogu mnogo toga reći i dati smjernice šta bi mogao biti uzrok problema. Svaki od njih ukazuje na različitu vrstu habanja ili mehaničkog kvara. Ispravno identificiranje uzroka je prvi korak ka efikasnom rješenju.

Zbog čega se javljaju zvukovi iz kvačila?

Prvi simptomi se javljaju kod dotrajalog kvačila i to vozači obično lako osjete. Međutim, ako je kvačilo već mijenjano i pogrešno postavljeno ili podešeno, budući da neki servisi nemaju adekvatan alat ili rade parcijalnu zamjenu ili ne posvete se dovoljno pri zamjeni, to može uzrokovati trenje koje stvara buku. To se obično događa kada mehanizam prenosa nije pravilno uklopljen i poravnat.

Neprekidni zvuk cviljenja kada na stisak pedale kvačila može ukazivati na prekomjerno trošenje potisnog ležaja ili zglob isključne viljuške/vilice kvačila, prenosi Klix.

Ne treba izostaviti ni problem koji dolazi u nedostatku odgovarajućeg podmazivanja. To itekako može uzrokovati neugodne zvukove, koji se javljaju s povećanjem trenja i habanja između pokretnih dijelova kvačila. Nekad se problem, koji potencijalno može koštati od nekoliko stotina do 1.000 “maraka”, može riješiti zamjenom ulja u mjenjaču. Vodite računa o intervalu zamjene ulja u mjenjaču, kad ručica zapinje možda je već kasno za manje troškove.

Potrošena potisna ploča ili korpa kvačila često zna biti uzrok čudnih i upozoravajućih zvukova. Također, ako su opruge lamele ili pak zamajca istrošene ili oštećene, mogu također stvarati čudne zvukove tokom rada. Neki modeli automobila koriste sistem hidrauličnog kvačila, te problem koji se javljaju također nisu zanemarivi. Curenje ulja ili zrak koji ulazi u hidraulični sistem može uzrokovati kvar kvačila i stvoriti buku kada vozač pritisne pedalu kvačila.

Koja su rješenja za buku iz kvačila?

Ako ste primijetili neke od ovih problema sa svojim kvačilom, neka od manje ili više poznatih rješenja mogu pomoći. Naravno, da zamjena može biti rješenje, ali to je ujedno i novi trošak. Kod novog tipa vozila kvačilo se prodaje u setu i teško je kao nekada prije razdvajati komponente, bez obzira što je problem samo recimo lamela ili potisni ležaj. Iako se komponente mogu ipak parcijalno mijenjati, zamjena u setu daje veću sigurnost u ispravnost i trajnost ovog jako bitnog dijela vozila. Drugo, i serviser će “stajati” iza dijela kada se ugradi u setu, a ne pojedinačno, jer tada ustvari nema garancije.

Istina, nekad je potisni ležaj uzrok problema ili pak viljuška, te se ti manji dijelovi mogu samostalno zamijeniti kako bi se otklonio problem, mada je svaki problem individualan. Stoga, ne treba isključiti provjeru pojedinačnih dijelova. Ako je to recimo zamajac, od kojeg često dolazi buka i klepetanje sa zvukom metala, onda treba obratiti pažnju i na druge povezane komponente, poput klapne gasa ili čak akumulatora. Nekad je problem sa zamajcem ustvari samo manifestacija nekog od drugog dotrajalog povezanog dijela.

Zašto je važno rano otkriti čudne zvukove?

Obično, brzo djelovanje na prve znakove buke kvačila ne samo da sprečava veće troškove popravke, već i osigurava sigurnost u vožnji. Zanemarivanje navedenih simptoma i zvukova može dovesti do ozbiljnih mehaničkih kvarova koji ugrožavaju i udobnost i sigurnost putnika u vozilu.

Zato je veoma važno osluškivati rad vozila i biti svjestan zvukova koji dolaze iz kvačila. Istovremeno, ako ste sretnik koji na osnovu zvuka bar malo razumije moguće uzroke to će vam omogućiti da reagujete na vrijeme.

Prevencija i redovno održavanje automobila vaši su najbolji saveznici da osigurate dobro stanje i ispravan rad vašeg automobila. Također, održavanje sistema kvačila u optimalnom stanju ne samo da poboljšava iskustvo vožnje, već produžava životni vijek vozila i smanjuje rizik od nesreće.

