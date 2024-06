Utvrđuje se uzrok nestanka struje u regiji: Stručnjaci iznijeli preliminarne rezultate, cijela Evropa mogla biti u problemu

Crnogorski zvaničnici tvrde da je uzrok regionalne havarije u elektroenergetskom sistemu posljedica velikog opterećenja i porasta dnevne potrošenje i visokih temperatura, a da će međunarodna istraga zvaničnog Evropskog udruženja operatora prenosnog sistema utvrditi odakle su problemi krenuli.

Cijela Crna Gora, izuzev dijela sjevernog regiona, veliki dio Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije juče su oko podneva ostali bez napajanja električnom energije.

Direktor Elektroprivrede BiH o nestanku struje: Ovakve situacije su moguće i ubuduće

Kvar između Albanije i Grčke uzrokovao kolaps?

Albanska ministarka energetike Belinda Baluku potvrdila je da je došlo do kvara na interkonektoru između Albanije i Grčke i da je čula da su slične okolnosti bile u Crnoj Gori i djelovima Hrvatske i Bosne, prenio je Rojters…

Hrvatski zvaničnici su, kako prenose tamošnji mediji, zvanično saopštili, da je teorijski kolaps mogao da pogodi cijelu Evropu, jer su energetski sistemi povezani, te da je neodgovorno iznosisti bilo kakve pretpostavke prije zvanične istrage evropskih tijela koja traje po pravilu šest mjeseci.

“Svjedoci smo regionalne havarije u elektroenergetskom sistemu i optuživati Crnu Goru za ovo bilo bi krajnje pogrešno. Problem je nastao kao posljedica jako velikog opterećenja porasta dnevnog opterećenja i vrlo visokih temperatura. Sve to dovodi do toga da se struja na pravi način ne može prenositi i dolazimo do ovoga što se danas desilo”, poručio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović u zvaničnom obraćanju medijima.

Oglasili se Crnogorci povodom nestanka struje: Ovo se nije desilo u posljednjih 30 godina

Uključenje struje počelo je postepeno sat vremena nakon kolapsa.

Mujović je u prvoj izjavi nakon havarije zvanično “Vijestima” pojasnio da čim imamo visoku temperaturu odmah se dešava da je vazdušno hlađenje vazdušnih vodova slabo. To, kako je naveo, dovodi do toga da zbog velikog opterećenje i visoke temperature vod padne i raspadne se, pa se onda stvara opterećenje na drugom vodu.

“Loša okolnost je što su u momentu kada se desio kvar svi potrošači ostali uključeni. Nadamo se da u momentu uključenja neće biti veliko opterećenje i da neće izazvati nove ispade”, rekao je Mujović.

Izvršni direktor CGES Ivan Asanović zvanično je kazao “Vijestima”, ubrzo nakon havarije, da je usljed poremećaja regionalnih razmjera došlo do nestanka napona na teritoriji cijele Crne Gore, osim sjevera. Naveo je i da je do havarije došlo i u zemljama okruženja – Albaniji, Bosni i Hercegovini i značajanom dijelu Hrvatske.

Tvrde da nije ljudski faktor

Direktor Nacionalnog dispečerskog centra Ranko Redžić rekao je na konferenciji za medije da nemaju informaciju “šta se tačno desilo”.

“To će utvrditi Evropsko udruženje operatora prenosnog sistema koje je u okviru Evropske komisije. Oni će imati detaljne i precizne informacije nakon sprovedene istrage”.Redžić je kazao da ne može da komentariše navode regionalnih medija da je za događaj navodno odgovorna Crna Gora. Pojasnio je da je to regionalni kvar i da će istraga zvaničnog tijela EK pokazati šta se desilo.

Poručio je i da ljudski faktor nije uzrok havarije i o tome “ne treba ni razmišljati”, te da se ovakav poremećaj nije desio u Crnoj Gori u posljednjih 30 godina.

“Uzrok može biti i zelena tranzicija (obnovljivi izvori energije) jer je to tržište veoma aktivno”.

Cijela Evropa mogla biti u problemu

Na pitanje da li se uzrok regionalnog kvara desio na granici između Grčke i Albanije, kako su prenijeli pojedini mediji, Redžić je odgovorio da treba pogledati sve zapise i da je moguće da se i to desilo.

Direktor Sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u HOPS-u (hrvatski operator) Danko Blažević izjavio je, kako je prenio “Jutarnji list”, da je incident teoretski mogao pogoditi cijelu Evropu. Pojasnio je da je cijeli elektroenergetski sistem kontinentalne Evrope međusobno povezan, a mana toga je da se ovakvi poremećaji prenose iz sistema pojedine zemlje u sistem druge,prenosi N1

Blažević je izjavio da se za istragu ovakvih incidenata na evropskoj razini osnivaju tzv. ekspert paneli, a predviđeno vrijeme istrage je šest mjeseci.

“Preliminarno, određeni dalekovod između Grčke i Albanije je ‘ispao’ pa su se promijenili tokovi, no to je još u sferi nagađanja i neprovjerenih informacija. Za izvješće o ovakvim ispadima su zadužene evropske agencije. Bilo bi neodgovorno da dajemo bilo kakve predikcije jer istraga po pravilu traje šest mjeseci”, rekao je Blažević, prenosi “Jutarnji list”

