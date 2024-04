Tesla Cybertruck ponovno opozvan, nećete vjerovati zašto

Dokumenti Nacionalne uprave za bezbjednost u saobraćaju pokazuju da se procjenjuje da je problematična poluga prisutna u svih 3.878 vozila proizvedenih i isporučenih od prošlog novembra do 4. aprila, kada je Tesla navodno prepoznala kvar i zaustavila prodaju.

NHTSA detaljno opisuje problem, rekavši da se aluminijski poklopac ili pedala na poluzi gasa može pomaknuti kada se “primijeni velika sila” i djelomično ostati zaglavljena ispod unutrašnje plastične pregrade. Kada se to dogodi, cijeli sklop pedale ostaće pritisnut, što dovodi do nenamjernog ubrzanja koje je teško ispraviti iz vozačkog položaja, piše američki magazin The Drive, prenosi Index.hr.

Agencija objašnjava da će istovremeno pritiskanje kočnice smanjiti pogonski moment vozila, dopuštajući vozačima da uspore i spriječe EV da napreduje. Međutim, ako vozači otpuste polugu kočnice prije nego što ugase vozilo, EV će se vratiti na pojačan gas ako je poluga još uvijek zaglavljena.

Tesla tvrdi da je kvar uzrokovan “neodobrenom promjenom” u proizvodnom procesu koja je uvela lubrikant – tačnije neku vrstu sapuna – u sklop papučice. Ostaci sapuna u sklopu su navodno “smanjili zadržavanje papučice na poluzi” i tu smo gdje smo.

Opasnost od nenamjernog ubrzavanja u tako velikom, teškom i moćnom vozilu kao što je Cybertruck doista je zabrinjavajuća, a NHTSA se uključila ubrzo nakon što je problem postao viralan na društvenim mrežama. Cybertruck razvija do 834 konjske snage i može dostići od 0 do 100 za samo 2.6 sekundi. Takođe teži tri tone.

Od 15. aprila Tesla nije svjestan sudara povezanih s neispravnim pedalama niti izvještava o bilo kakvim povredama ili smrtima uzrokovanim kvarom. Počevši od 17. aprila, sva Cybertruck vozila u proizvodnji opremljena su novim sklopom pedala.

Tesla kaže da će vlasnici Cybertruckova biti obaviješteni “ovih dana” da dogovore popravke te da će kupci dobiti uputstva da posjete Teslin servisni centar, gdje će tehničari zamijeniti ili preraditi sklop, osiguravajući da zadovoljava nove specifikacije koje neće dovesti do raspada na najgori mogući način.

