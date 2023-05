AKO VAM SE POJAVI OVA LAMPICA NA INSTRUMENT TABLI ODMAH SE ZAUSTAVITE: Mnogi ignorišu, evo šta označava

Iako se u posljednjih nekoliko godina novi benzinci prodaju više nego dizelaši, dizelaši su i dalje mnogo traženiji kod uvoza polovnih automobila iz EU i stalno povećavaju svoju brojčanu prednost. Ako vozite dizel automobil koji je proizveden nakon 2009. godine, kada je uveden Euro V standard, pa su ekološki standardi za emisiju azotnih oksida i sitnih čestica čađi značajno pooštreni, simbol koji ukazuje na problem sa filterom čestica (DPF filter) može da zasvjetli na instrument tabli vašeg automobila.

Da li znate kako izgleda taj simbol i šta treba da uradite ako se ta lampica upali? Do začepljenja filtera obično dolazi uslijed kratkih razdaljina vožnje, posebno zbog režima gradske vožnje start-stop. Iz tog razloga, preporučuje se svima koji voze dizel automobile uglavnom u gradskim uslovima, da poslije određenog vremena autoputem prođu najmanje 20 minuta vozeći brzinom od 120 km/h.

A ako se lampica upali, možete pokušati da odete do autoputa i skrenete da izduvate filter. A ako to ne uspije, moraćete da odete u servisni centar da očistite i regenerišete DPF filter. Čišćenje DPF filtera je mnogo jeftinije od cijene novog filtera, tako da ako se može popraviti, to je definitivno isplativija opcija.

