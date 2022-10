Nove cijene goriva u BiH: Dizel ponovo poskupio

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini na benzinskim pumpama variraju već nekoliko mjeseci, jer akcize, između ostalog nisu ukinute.

Iznos goriva se kretao od 3,06 KM do 3,36 KM, a od sinoć je gorivo ponovo skuplje.

Naime, 06. oktobra iznos dizela po litru bio je 3,06 KM, pa je cijena skočila na 3,21 KM prije dva dana, a sada je iznos još veći.

U Sarajevu litar dizela na benzinskim pumpama jutros košta od 3,21 KM do 3,56 KM. Benzin Super 95 iznosi od 2,76 KM do 2,91 KM. Super 98 iznosi od 2,86 KM do 3,76 KM, dok je iznos plina od 1,51 KM do 1,71 KM,piše Avaz

