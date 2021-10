Mijatović: Dodik svjestan kraja, ima informacije šta mu se sprema

Vojin Mijatović: Mislim da Dodik na manjem primjeru, uslovno rečeno, pokušava testirati strpljenje međunarodne zajednice i reakciju, ali i strpljenje svih ostalih u Bosni i Hercegovini. On svakako ide prema onome što je naumio i nema više povratka. Neosporna je njegova namjera da krene u političko samoubistvo.

Ne trebamo očekivati od međunarodne zajednice da na dnevnoj bazi komentariše sve Dodikove gluposti. Mislim da će odgovor biti jednom i dovoljno snažana da se zaustavi.

Schmidt kaže da bonske ovlasti ostaju u latici?

Oni će se odlučiti kako da reaguju prema političkoj intenciji Milorada Dodika. Mene više zabrinjava što naše institucije poput Tužilaštva BiH ne reaguju. Imamo li mi institucije koje će reagovati na protuustavno djelovanje Dodika, ali i SNSD-a? Moja poruka ljudima u Tužilaštvu je – nemojte da budete odgovorni za velike probleme u Bosni i Hercegovina.

Mijatović o harmonici u Predsjedništvu BiH

Kazali ste da je je Dodik dovođenjem harmonikaša u Predsjedništvo osramotio cijelu BiH.

Bez dileme je to pokušaj da se ponize institucije BiH. To je ono što je on – kulturološko i civilizacijsko dno. Mene začuđuje da to postaje normalno u BiH. Taj njegov potez, koji je brukanje institucija, mi pretačemo u šalu, što nije dobro.

Mislim da je jučer bio odraz njegove nemoći. On ima informacije da će biti žestoka intervencija međunarodne zajednice prema njemu. Znajući njega, a dobro ga poznajem, on je očigledno riješi da u politički kraj ode u svome stilu koji nije dopadljiv većini ljudi u Bosni i Hercegovini. Niz afera, aposlutni bankrot javnih finansija u RS i onda mora pričati o otcjepljenju i ratu da bi izbjegao zatvor. Poptuno je jasno šta radi jer ako ne bude tako radio ide u zatvor. Tačka.

Prolazi li njegova retorika kod građana u entitetu Republika Srpska?

Vjerujete da ne prolazi. Živim u Banjaluci i ljudima je više muka. Imamo hiperporast cijena, ljudi teško žive i imate Dodika koji je ratni huškač,piše N1

Kako se postaviti na Dodikovu retoriku – ignorisati ili ozbiljno shvatiti ove poruke?

Institucije su tu da rade svoj posao i tu je kraj. Dodik mora u zatvor poslije svega ovoga i tu nema više dileme.

