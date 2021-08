Ponovo zastoji: U toku radovi u tunelu Crnaja, saobraća se jednom trakom

U toku su radovi u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) zbog čega se u vremenu od 20 do 05 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila

Zbog održavanja Međunarodne auto trke na brdskim stazama, danas će u vremenu od 08 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin-Srbljani-Ostrožac. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju na regionalne puteve.

Zbog održavanja biciklističke trke danas će u vremenu od 09:45 do 10:30 sati biti obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Kula-Krupac (od raskrsnice Kula do raskrsnice Krupac). Također, kratkotrajne obustave saobraćaja u vremenu od 11 do 13 sati moguće su i u ulicama na području Kantona Sarajevo: Put Famosa, Hrasnička cesta, Butmirska cesta, Kasindolska, Džemala Bijedića, Ante Babića, Želimira Vidovića Kelija i na dijelu regionalnog puta za Trebević.

Na autoputu A-1 zbog radova na mostu na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

U toku su radovi u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) zbog čega se u vremenu od 20 do 05 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi se izvode u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija (dionici Simin Han-Caparde), gdje se saobraćaj od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na dionicama: Srebrenik-Orašje (Ćehaje), Doboj-Rudanka i Hutovo-Stolac (Cerovica).

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, Gradina, Bosanski Brod, Orašje, Zupci, Deleuša i Hum.

