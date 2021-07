Feraget otvoreno za Avaz: Pravosudna mafija pokazala lice, svi će se iznenaditi ko je Dženanov ubica

Iako je Sud BiH izricanjem mjera zabrane uhapšenima i optuženima u predmetu “Dženan Memić” Alisi Mutap, njenom ocu Zijadu, policajcima Hasanu Dupovcu i Josipu Bariću te uposleniku hotela “Crystal” na Ilidži Muameru Ožegoviću procijenio da se tim mjerama kao blažim može uspješno voditi postupak, problem je kako je to odjednom, preko noći, nestala tačka D, koja se odnosi na uznemirenje javnosti, a koju je u više navrata detaljno obrazlagalo i Apelaciono vijeće.

Kaže ovo u otvorenom razgovoru za “Dnevni avaz” Ifet Feraget, advokat porodice Memić. Kako kaže, nije pobornik pritiska na Sud, ali je “odluka Suda BiH da se u ovoj fazi postupka osumnjičeni/optuženi puste na slobodu dramatična”.

– Ova odluka o ukidanju pritvora ili, preciznije rečeno, odbijanju prijedloga Tužilaštva BiH da se pritvor produži je dramatična jer se itekako postavlja pitanje šta je s tačkom D koja je odnosi na uznemirenje javnosti. Svi smo svjedoci da nikada nismo imali toliko uznemirenje javnosti kao u predmetima ”Memić” i ”Dragičević”. Ali, ako je stav Apelacionog vijeća bio da je to ovdje evidentno i da je obrazloženo, u više navrata, čime se onda Sud rukovodio? Ovdje treba sačekati odluku Apelacionog vijeća po žalbi Tužilaštva. Nije isključena mogućnost da osumnjičeni budu vraćeni u pritvor. Dešavalo se to i ranije – kaže Feraget.

Druga stvar je, naglašava, ako Apelaciono vijeće sada promijeni stav i kaže da više uznemirenje javnosti ne postoji.

– Onda i zato moramo imati kvalitetno i validno obrazloženje. Posljednji put je tužilac Ćazim Hasanspahić naglasio i stav Apelacionog vijeća od 8. jula, a odnosi se na rješenje o pritvoru. Tu je Sud bio vrlo decidan i po pitanju tačke D, ali i nadležnosti Suda, što će biti veoma bitno pitanje, rekao bih, historijsko. To je taj famozni član 7. Ja kad sam podnosio krivičnu prijavu, ja sam na tim osnovama i zasnovao nadležnost Tužilaštva i Suda BiH. S pravom se onda postavlja pitanje gdje je nestala tačka D – ističe Feraget.

Smatra da su to potencirali sinoć u svom obraćanju i Muriz Memić i njegova kćerka Arijana.

– Ponavljam, generalno nisam pobornik bilo kakvog medijskog pritiska na sud, ali moramo znati da je ovdje u pitanju sistemska korupcija, očigledno zataškavanje ubistva od tužilaca, da je riječ o organiziranoj kriminalnoj grupi. Puštanjem organizatora i članova grupe u fazi koja je, po meni, kritična, a to je potvrđivanje optužnice, poprilično je veliki rizik. Šta će to značiti u budućnosti, to ćemo vidjeti. Sve zavisi od odluke Apelacionog vijeća – govori Feraget.

Na pitanje šta se može desiti ako Sud BiH odbije potvrditi optužnicu, Feraget ističe da o tome ne želi ni misliti.

– Sud BiH je imao rok za potvrđivanje optužnice osam dana. On je isticao krajem ove sedmice. Ali sudija je tražio da se odvoji iz optužnice prijedlog za produženje pritvora. Tada pritvor dobiva drugačiji režim i može trajati do dvije, odnosno do tri godine za organizatora. Ali, naglašavam, tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo su znali da je Dženan ubijen. Oni su mogli i danas mogu doći do ubice. Oni su to htjeli sve zataškati. Oni su ukrali pet godina vremena. I zbog toga je ovo naročita okolnost jer tužioci, zajedno s policijskim službenicima, zataškavaju ubistvo. Ovdje moram reći i to, da je optužnica potvrđena na vrijeme i u roku, pretpostavljam da bi pritvor bio i produžen. Ovako je sudija sugerirao da se pošalje odvojen prijedlog za produženje u fazi kada je podignuta optužnica. Podizanje optužnice znači okončanje istrage, a poseban prijedlog za produženje pritvora se uvijek odnosi na pritvor u istrazi, tako da je Tužilaštvo BiH dovedeno u situaciju da traži dodatno vrijeme, a već je okončalo istragu – kaže Feraget.

Dodaje da ne želi ništa prejudicirati, ali da se boji da neke stvari mogu izmaći kontroli.

– Ovdje je sve jasno. Imamo tužioce koji zbog određenog interesa, a to je uvijek novac zataškavaju ubistvo. Imate uništene snimke i podmetnute tragove, lažna vještačenja. Slučaj ”Memić” sada dobiva nove razmjere. Diže se publicitet, htjeli mi to ili ne. I odgovornost pravosuđa se isto tako diže na viši nivo. Ne smijem ni pomisliti šta bi to značilo kada bi Sud odbio potvrditi optužnicu. Jer to bi onda bilo u kontradikciji jer optužnicu potvrđuje sudija pojedinac, a u po žalbama odlučuje Apelaciono vijeće, koje je ono sada najvrednije što imamo – potcrtava Feraget.

On kaže da Muriz Memić ne želi da zakaže nove proteste niti ih je ranije održavao da vrši pritisak, nego je vrlo jednostavno obrazloženje:

– Muriz Memić to radi jer mu je na pravdi Boga ubijeno dijete. Ja sam taj koji je rekao Murizu da ne smije, ni on ni njegovi bliži, uzimati pravdu u svoje ruke niti bilo ko. Ja sam rekao da idemo pravnim putem. Ako ovaj pravni put ne bude u pravom smislu riječi pravnim onda trebamo svi skupa razmisliti čemu to sve vodi. Dakle, onaj koji je naručio zataškavanje ubistva očigledno drži pod kontrolom pravosuđe, to je onda poruka mladima i svima nama – kaže on.

Nije u skladu sa zakonom

Advokat Feraget kaže da se sada već polako ulazi u motive samog ubistva, zbog čega su se “digli svi botovi” – i oni koji daju i objavljuju laži i spinove i ismijavaju herojsku borbu porodice Memić – da se ovaj slučaj okonča.

– Alisa zna o čemu se radi. I što reče Muriz, ona se neće ni iznenaditi kada se objavi ko je ubica. I mi znamo dosta toga. Javnost često prebacuje Murizu zašto ne kaže ime. Nećemo reći jer to nije u skladu sa zakonom. Ime treba da kaže Sud. Ali svi će se iznenaditi. A svako ranije objavljivanje imena ubice ili ubica predstavlja na neki način ometanje istrage i postupka. Mogu reći, ovo je bukvalno sada test. Ako ostane na ovome, ako optužnica ne bude potvrđena, onda je pravosuđe palo na testu. Nikada se neće oporaviti. Čak ako optužnica i bude potvrđena, a ova odluka o mjerama zabrane ostane na snazi, želimo odgovore. Šta se desilo – kaže Feraget.

Kada je rekao da će se “zemlja tresti”, istakao je da se “ona već trese”, ali će “pravi potres biti tek onda kada istraga bude išla do kraja, bez obzira na to o kome se radi”.

– Država će se tresti jer se očekuje hapšenje tužilaca, policajaca, sudskih vještaka, ali i višerangiranih službenika u policiji. Ljudi moji, treba jednostavnim rječnikom reći, pravosudna mafija je ovdje pokazala lice. U ovom slučaju vidimo šta oni rade. Samo je pitanje dokle će ići. Zna Pribe o čemu je govorio. I zašto je slučaj ”Memić” test za bh. pravosuđe – zaključuje Feraget.

