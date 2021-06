Jeremić: Vučić mi se unosio u lice, psovao, vrijeđao i vikao

Vučić je ranije pozvao članove stranke “da dođu i da ga pokušaju linčovati” te poručio da će on sam izaći na kraj sa njih petoricom.

“Pozvao me je predsjednik države na tuču. Došao sam u Predsjedništvo da ga pitam da li je normalan. Sišao je sa obezbjeđenjem, vidno rastrojen, unosio mi se u lice, psovao i vrijeđao. Pozvao sam ga da izađemo napolje, nije smio. Onda sam mu predložio TV duel, odbio je. Kukavica”, napisao je Jeremić na Twitteru nakon ovog događaja.

Jeremić je rekao da se Vučić sav se tresao.

“Ljudima iz obezbjeđenja je bilo neprijatno. Počeo je da se dere i da se unosi nama u lice i da govori: ‘Hajde me tuci’. Oko njega je bilo obezbjeđenje. Ja sam ga pozvao da izađe napolje, ali on nije smio. Psovao je, vrijeđao i pretio nam, Novakoviću, Aleksiću. Meni se unosio lice i govorio mi – lopužo. Ja sam mu odgovorio najblaže što sam mogao – rekao sam mu izdajniče”, rekao je Jeremić.

Kaže da su ga pitali je li on stvarno normalan da zove javno, preko televizije, građane Srbije i svoje političke protivnike da ih bije.

“To je bio naš plan. Mi to nismo stigli jer je on sišao, naravno sa četvoricom iz obezbjeđenja i počeo na nas da viče, unosio se u lice… Ljudima uopšte nije bilo prijatno. On se okrenuo i otišao. Mi smo ga pitali gdje ćeš, što bježiš. On se vratio, pa nastavio da vrijeđa i psuje, ja sam rekao jesi li spreman da sa mnom razgovaraš na televiziji, on je rekao – ne“, tvrdi Jeremić.

