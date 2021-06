Za stan u Mostaru koji je plaćen 110 hiljada KM pojavio se čovjek s predratnim stanarskim pravom

Porodica Šetka stan je kupila prije dvadesetak godina, a sada se pojavio čovjek koji tvrdi kako ima prijeratno pravo na stan, piše portal Bljesak.info.

“Deložaciju neću dopustiti ni pod kakvu cijenu. Stan od 110.000 KM da ja poklonim nekome”‘, rekao je Mladen Šetka dodavši kako je u stanu i beba rođena prije deset dana.

Šetka kaže kako je kupoprodajni ugovor potpisao 1999. godine s preduzećem Hercergovina visokogradnjom i direktorom Zvonimirom Lucovićem.

“S njim sam dogovorio radove na zgradi jer sam imao građevinsku firmu. Vrijednost radova je bila 140.000 KM i nudio mi je kompenzaciju za stan. Ja sam to prihvatio jer sam bio podstanar i onda sam sinu dao stan jer je imao ženu i dvoje djece tada. I 2000. godine stanovi su završeni i podijeljeni ključevi. Sin mi je tad uselio. Od tad do danas mene nije nitko ništa informirao do siječnja. Sin mi je govorio 2007. godine da ga je upozorio advokat da stanuju u tuđem stanu jer neki Prodanović ima rješenje od Aluminija za taj stan. Ja sam kontaktirao Lucevića i on mu je rekao da tu nema nikakvih problema”, rekao je Šetka.

On kaže i kako je Aluminijski kombinat prije rata u toj zgradi odabrao nekoliko stanova za otkup, a da je za ostale Lucoviću dozvoljeno da s njima ide na tržište.

“Tad je zgrada bila urađena roch-bau. I poslije rata je Lucović obavijestio Aluminijski kombinat žele li stanove, ali su im rekli da ne žele više nego pet stanova i napravljena je kompenzacija. Aluminijski je odredio pet stanova, a ostale je dozvolio da idu na tržište”, rekao je Šetka.

Facebook komentari