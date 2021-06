FBiH za pet mjeseci uvezla čokolada za 47 i vode za 46 miliona KM

Mališević je ocijenio poražavajućom činjenicu da je samo u prvih pet mjeseci deficit u Federaciji BiH iznosio dvije milijarde maraka.

U ovom periodu su, kako je kazao, uvezeni lijekovi u vrijednosti od 153 miliona maraka, prehrambeni proizvodi od 58 miliona, goveđe meso 53 miliona, te čokolada u iznosu 47 miliona maraka.

Uvezena je voda za 46 miliona maraka, deterdženti za 37 miliona, te kruh, peciva i kolača za 33 miliona, dok je uvoz mlijeka i vrhnja iznosio blizu 11 miliona, a jogurta u vrijednosti osam miliona maraka.

– Ovo su podaci koji su poražavajući sa aspekta nas koji vodimo računa i pokušavamo razvijati domaću proizvodnju, jer se 20 godina povodi akcija ‘Kupujmo domaće’. Unatoč blagom poboljšanju u ovoj oblasti, podaci govore da svijest građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda i dalje nije na tako visokom nivou, što znači da trebamo svi intenzivnije djelovati i našim kupcima objasniti šta to znači – kazao je Malušević.

Uz potrebu rada na podizanja svijesti građana, poduzetnica iz Travnika Snježana Koepruner istaknula je nužnost potpore institucija vlasti procesu brendiranja domaćih proizvoda i povećanja njihove konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

– Ne možemo dati sve na same kupce…Za brendirati domaći proizvod treba novca, energije i znanja, koje domaći proizvođači često ne posjeduju. Nemaju možda ni odgovarajuću tehnologiju i tu im treba pomoć. Brend BiH bi trebao biti organska hrana i ti proizvodi bi sigurno dobro prošli i vani, ali za to treba dobra promocija, a u to se ulaže novac. Poražavajuće je kad vidimo koliko se uvozi vode i mesa, a imamo tu domaće firme… Dakle, netko na vrhu treba osmisliti strategiju brendiranja, te povećanja kvaliteta i konkurentnosti – kazala je Koepruner.

Premijer Srednjobosanskog kantona (SBK) Tahir Lendo istaknuo je važnost edukacije stanovništva koje, kako je kazao, treba biti motor u kupovini domaćih proizvoda.

– Naravno da trebamo što više proizvoditi i važnost toga se pokazala osobito u kriznim situacijama. I ova pandemija koronavirusa je, unatoč svim problemima, dala šansu afirmaciji domaće proizvodnje koju svi trebamo podržati – kazao je Lendo, koji je najavio formiranje resursno-razvojnog centra u SBK-u koji će se, uz ostalo, baviti navedenim pitanjima.

Konferenciju u Travniku, u okviru akcije ‘Kupujmo domaće – gradimo BiH’ i ‘Kupujmo domaće – posjećujmo lokalno’, organizirala je Gospodarska komore Federacije Bosne i Hercegovine, u suradnji s Asocijacijom organskih proizvođača SBK-a.

