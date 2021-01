Nepisana pravila ceste kojih bi se trebao držati baš svaki vozač

No, kako se unatoč tome što su svaki dan na cesti, neki vozači ne drže ili nisu upoznati s njima, danas ćemo napisati nešto o tim nepisanim pravilima kojih bi se trebali držati baš svi. Bez obzira da li ste tek izašli iz auto škole ili su iza vas stotine tisuća prijeđenih kilometara, svakako se uvijek pridržavajte ovih pravila, piše portal “Automobili“.

1. Misli na automobile oko sebe prilikom parkiranja

Ne postoje gore osobe od onih koje ne poštuju tuđe stvari. Kad su u pitanju automobili, to je najvidljivije kod osoba koje na parkiralištu uopće ne misle na automobile koji se nalaze parkirani kraj njih. Nemojte biti ta seljačina koja će neopreznim otvaranjem vrata oštetiti automobil koji je parkiran kraj vas. Bez obzira da li se radi o starom ili novom vozilu, imajte na umu da je to nečiji teško zarađen novac i uvijek poštujte tuđu imovinu.

2. Pazi na motoriste

Motoristi su, kao i biciklisti ugrožena skupina sudionika u prometu. Iako kao motorist mogu reći da smo si za mnoge situacije u prometu krivi sami, opet mogu svjedočiti da nas mnogim situacijama vozači automobila ne vide ili ne žele vidjeti iako se pridržavamo svih prometnih propisa. Uvijek pazite na motoriste, budite svjesni da ih je teško primijeti i uvjerite se da je sigurno napraviti određenu radnju prije nego je izvedete. Sigurni smo da ne želite imati nikoga na duši.

3. Ne izazivaj vozače u snažnijim automobilima

Ne znamo zbog čega su vozači snažnijih automobila uvijek izvrgnuti teroru vozača koji se najčešće nalaze u “kantama” od automobila. Nema potrebe da izazivate na semaforima, nabijate se snažnijem vozilu koje se nalazi ispred vas i vozi po propisima, jer jedino što se može dogoditi da iz svega toga izađete kao gubitnik.



4. Upozori vozila iz suprotnog smjera na policiju

Policija se možda ne bi složila s ovim vozačkim pravilom, no, ako vidite da netko vozi nešto brže od ograničenja, a vi ste upravo prošli policijsku patrolu, upozorite vozača kako bi smanjio brzinu i izbjegao plaćanje novčane kazne, sigurni smo da bi takvo ponašanje pozdravili i vi kad bi se našli na njegovom mjestu.

5. Pomogni onima koji su ostali u kvaru

Hmm, ako bismo se ravnali po traileru najnovijeg filma Keanu Reevsa “Knock Knock”, možda je bolje da ne pomažemo baš nikome jer bi samo mogli nastradati. No, ne morate biti baš toliko sumnjičavi i ako vidite vozača koji je ostao u kvaru i procijenite da treba pomoć bez skrivenih namjera, zaustavite se i pitajte da li možete pomoći.

6. Požuri s točenjem goriva

Svi koji prate auto i moto sportove, znaju da se trke često dobivaju u boksu. To ne mora značiti ništa na cesti, ali definitivno nemojte biti jedan od onih kojem svi koji čekaju na red spominju užu i daljnju rodbinu i to nikako u lijepom kontekstu. Da, bez telefoniranja, pranja stakla i zadržavanja pola sata na crpki za gorivo. Natočite i maknite vozilo kako ne bi bespotrebno zadržavali druge.

7. Ne vozi ispod ograničenja brzine

Ograničenja brzine su tu s razlogom, i dobro ih se je pridržavati, no nitko ti neće zamjeriti ako ih prekoračiš za 5-10 km/h. No, s druge strane, ako ćeš voziti 10 km/h ispod ograničenja, budi spreman na bijes drugih vozača. Osim što u tom slučaju usporavaš promet, stvaraš i nepotrebnu kolonu vozila. U svakom slučaju nemoj voziti sporije od ograničenja brzine.

8. Ostavi podatke ako si oštetio tuđe vozilo

Trenutak nepažnje na parkiralištu i jednostavno se dogodi da nehotično oštetiš tuđe vozilo. Da, sve je to normalno, događa se, no ako se već dogodilo, to ne znači da staviš u brzinu i po hitnom postupku zbrišeš s mjesta događaja. Ako vlasnika nema u blizini, budi fer i ostavi svoje podatke kako bi mu mogao nadoknaditi štetu. I ne poruke tipa “slučajno sam ti oštetio vozilo, pa pišem tek toliko da ljudi koji su me vidjeli ne pomisle da sam nakon toga samo otišao”.

9. Ne blokiraj lijevu traku bržim vozilima

Ma koliko bio brz, uvijek će se naći netko brži, a u tom slučaju nemoj biti onaj koji će ga usporavati. Skloni se u desnu traku, propusti brže vozilo i nakon toga nastavi u svom tempu. Bez obzira da li osoba u drugom automobilu vozi brže od ograničenja, nije na tebi da o tome donosiš prosudbu i zbog toga ga usporavaš.

10. Pripremi novac za naplatne kućice

Ako već krećeš na put, onda je sasvim jasno da te na tom putu čekaju naplate cestarina, tunelarina ili nečeg trećeg. Tko god kaže da se na to nije moguće pripremiti, jednostavno laže. Pripremi novac na dohvat ruke i budi spreman na to da ćeš ga morati koristiti. Nitko ne želi stajati iza tebe dok ti tražiš novčanik, pravu valutu, brojiš novac i tražiš sitne, a onda shvatiš da bi ipak platio karticom.



11. Zahvali vozaču koji te propustio

Stvar je opće kulture, kad te netko propusti, red se je nakon toga i zahvaliti. Nemoj biti jedan od onih kojima je teško dići ruku i zahvaliti vozaču koji je stao kako bi te propustio. Mala gesta, ali znači mnogo. Tko zna, možda se sretnete još koji put, a onda te neće propustiti samo zato jer ti je prošli put falilo kulture.

