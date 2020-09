Volkswagen je postao bolja kompanija nakon dizel skandala

On, kao i neki pre njega, smatra da je „Volkswagen postao bolja kompanija nakon skandala“, napisavši da je ponosan na velike promene koje su napravljene u poslednjih pet godina od izbijanja dizel skandala.

„Danas je važan dan za svih 670.000 zaposlenih u Volkswagenu AG: nakon što smo implementirali na stotine novih smernica i promenili način na koji poslujemo, Američki departman pravde nam je poslao pozitivne signale, uz dobijanje sertifikata Lerija Tompsona. Želim da zahvalim Leriju D. Tompsonu za njegov impresivan rad. On nam je pomogao da krenemo u pravom pravcu i uvedemo važne promene unutar naše velike i složene strukture. Takođe želim da zahvalim Hiltrud Doroteji Verner i čitavom timu za neverovatno posvećenje podršci Monitora i njegovog tima, kao i za njen važan i sadržajan doprinos u uspostavljanju organizacije s integritetom i za poštovanje u vidu naše kompanije. Ipak, ovde se slažem s Lerijem D. Tompsonom da Volkwagen nikada ne sme da zaboravi dizel skandal“, napisao je Dis.

On je takođe dodao da ohrabruje zaposlene i rukovodstvo da izražavaju svoju zabrinutost kada ciljevi ne mogu biti ostvareni, kao i da izraze kritiku i podele mišljenja. „Za mene je ovo ono na čemu se temelji uspeh – kultura pozitivne kontradikcije!“

Associated Press je izvestio da je kompletiran nadzor Volkswagena od strane nezavisnog monitora, koji je nametnut kao deo sporazuma o priznanju krivice s Američkim departmanom pravde, zbog učešća u „Dizelgejtu“. Volkswagen je saopštio da je kompanija sarađivala s Lerijem D. Tompsonom od 2017. na „kreiranju i primeni programa usklađenosti, usmerenih na sprečavanje ponašanja poput onog dokazanog kroz skandal“. U saopštenju, Volkwagen je rekao da su koraci preduzeti tokom perioda monitoringa uključivali jedinstveni kodeks ponašanja u svim poslovnim jedinicama, prošireno sistem uzbunjivanja i uspostavljanje odbora za usklađivanje na najvišem nivou.

Šta je sljedeće?

Ponekad, kada se padne, prilično je teško ustati. Međutim, Volkswagenu je to pošlo za rukom, a on to mora da uradi ako želi da uspe u novom svetu električnih automobila, za kojima je potražnja veća iz dana u dan. Govoreći o električnim vozilima, Ilon Mask iz Tesle se sastao s Disom tokom svog putovanja u Nemačku ranije ovog meseca. On je čak provozao ID.3, a ispostavilo se da je šef Volkswagena njegov fan, pohvalivši ga javno u nekoliko navrata. U junu, Dis je rekao: „Ilon Mask ostvaruje rezultate za koje mnogi nisu verovali da su mogući. Oni pokazuju da možete biti profitabilni s električnim automobilima. Kao jedan od retkih proizvođača kojima će to poći za rukom (Porscheu AG takođe, primera radi), Tesla će kroz krizu prouzrokovanu koronavirusom proći bez kvartalnih gubitaka.“

Mada je Dis istakao da nije bilo dogovora što se tiče posla, moglo bi da se pretpostavi da bi Ilon Mask mogao, namerno ili ne, pozitivno da utiče na Volkswagen. Šef Tesle je takav efekat po nekima imao na mnoge ljude, bez obzira da li je reč o direktorima velikih korporacija ili piscima. Ipak, bez obzira na to, jasno je da Volkswagen želi da uspostavi novi identitet.

Ekološki uzor

Na svojoj stranici o održivosti, Volkwagen izražava želju da postane uzor na planu zaštite životne sredine, kao kompanija koja pruža prevoz za svakoga na planeti, u isto vreme minimizujući negativan uticaj na životnu sredinu. Trenutno, kada razmišljamo o tim „ekološkim uzorima“, Volkswagen svakako nije među prvima koji nam padaju na pamet. Međutim, kako sve više elektrifikovao svoju flotu, sve će „zeleniji“ postajati, to je sigurno.

Neki od navodno „zelenih“ projekata kojima se Volkswagen bavi su bazirani na prirodnom gasu, što po nekima pokazuje da još uvek postoji problem s potpunom iskrenošću i marketingom. U 2020. nema ničega ekološki prihvatljivog u vezi s motorima koji koriste prirodan gas. Međutim, ono što je važno je da Volkwagen ima mnogo ambicioznije planove kada je reč o elektrifikaciji i investicijama u nju.

Iako su uglađena internet stranica i očaravajuće „blog“ objave sjajan način za „brušenje“ korporativnog identiteta, i mada Volkswagen radi na elektrifikaciji više modela, pred njim je još uvek dugačak put. Da li će nemački gigant ostati na tom putu, sasvim je drugo pitanje, ali po svemu sudeći hoće.

Amerikanci vole sebe da vide kao „uzor“ za sve, pa im se tog razloga sviđa Disov stav o Ilonu Masku i Tesli, jer ukazuje na to da su u VW-u „spremni da saslušaju one kojima je stalo do životne sredine“, a taj „role model“ je po Amerikancima upravo Ilon Mask, kao jedan od „najglasnijih ljudi kojima je stalo do našeg sveta, i koji čine nešto značajno u vezi s tim.“

Pa, nekako smo mnogo više ubeđeni u to da je Masku na listi prioriteta na prvom mestu njegov konto u banci. Ne zaboravimo da čovek poseduje Ford Model T i Jaguar E-Type Roadster iz 1967., primera radi, a redovno leti svojim Gulfstream G650ER privatnim mlaznjakom, koji troši – 1.854 litra goriva na sat, prenose vrelegume.

