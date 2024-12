Veliki uspjeh braće iz BiH: Dijelovi za Porsche i AMG pod “Made in BiH”…

Tomas i Krešimir Bodrožić, braća iz rodom iz Crikvenice koji žive i rade na relaciji Gradiška – Njemačka ostvaruju veliki uspjeh u automobilskoj industriji, radeći za prestižne brendove poput Porschea i AMG-a – piše Crna-Hronika.

Njihova firma, smještena u Bosni i Hercegovini, specijalizirala se za proizvodnju visoko preciznih metalnih dijelova, koji se koriste u luksuznim automobilima.

Tomas i Krešimir uspješno su razvili vlastitu proizvodnju koja danas opskrbljuje Porsche i Mercedes AMG. Njihova specijalnost su dijelovi za limitirane verzije automobila, kao što je Mercedes sa 850 konjskih snaga, te Mercedes AMG GT Black Series, model koji je proizveden u samo 1700 komada.

Taj model, koji košta 500.000 eura, ima nevjerojatne performanse: ubrzanje do 100 km/h za 4,5 sekundi, do 200 km/h za 12,5 sekundi, a do 300 km/h za 16,5 sekundi.

Riječ je o motorima V8 Biturbo sa 850 konja i 1000 NM.

Ono što je posebno zanimljivo jest da su svi ovi dijelovi, od pedala i amortizera do osiguravača, proizvedeni u Bosni i Hercegovini.

Na originalnoj štangi od amortizera ( spush) Porschea ponosno piše “Made in BiH”, što je dokaz da kvaliteta koju nudi firma Bodrožića odgovara najvišim standardima u automobilskoj industriji.

Braća su se s ovom idejom predstavila Porscheu na način koji je odražavao njihovu jedinstvenu pozadinu.

“Nemamo najljepše frizure, ali smo rođeni u Njemačkoj. Došli smo kao firma koja obrađuje metal i ponudili smo vam dijelove koje možemo obraditi jeftinije nego vi u Njemačkoj”, rekli su Porscheovim predstavnicima.

Početno skeptični, Porsche je ubrzo bio impresioniran kvalitetom i odlučio početi suradnju. Sada, kupuju sirovine iz Njemačke, a dijelove proizvode u Bosni, što im omogućuje značajne uštede.

Ovaj uspjeh nije samo poslovni poduhvat, već i dokaz da kvalitet i povjerenje ne poznaju granice. Tomas i Krešimir, koji su odrasli u okruženju multikulturnog Balkana, ponosno ističu da je njihova firma mješavina različitih kultura i jezika.

“Mi smo rođeni u Njemačkoj, govorimo bolje njemački nego naš jugoslavenski jezik, i nemamo problema ni sa kim. Mi smo Balkanci, a taj spoj nas je učinio uspješnima.

Ali kad dođe Jugović sa dugom kosom i krivim nosom, odmah kažu ovaj može drogu prodavat ili nekoga prebit. Ne mogu pošteno radit. Ali mi smo to povjerenje stekli – ističe Tomas.

Uspjeh ove male firme iz BiH koja opskrbljuje svjetske auto gigante primjer je kako poduzetništvo, inovacija i predanost mogu probiti i najviše standarde, dok istovremeno ponosno donose “Made in BiH” u automobilsku industriju.

