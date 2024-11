Zimski uvjeti donose brojne izazove za vozače: Ovih 9 savjeta će vam pomoći da savladate teškoće

1. Led s vjetrobranskog stakla ne otapajte toplom vodom (!), jer naglim širenjem poprskane plohe staklo lako puca. Ne smije se strugati metalnim strugačima, nego gumenim ili plastičnim, kako ne bi došlo do brazdanja stakla. No i tada je nužan oprez, posebice oko rubnih brtvila, da ih se ne ošteti. Prije pokretanja motora odvojite brisače od stakla, za koja su ‘prilijepljena’ ledom, da se ne ošteti elektromotorni mehanizam.

2. Ako se smrzla brava, a vrata otvarate ključem (starija vozila), ne forsirajte otvaranje, jer ključ može puknuti. Koristite sredstvo za odmrzavanje, koje je korisno već sada poprskati u bravu, odnosno mehanizam, kao korisnu prevenciju. Ne aktivirajte električne podizače stakala, koje je izvana blokirao led, dok se ne otopi, kako ne bi preopteretili i oštetili elektromotorni mehanizam, odnosno pregorio osigurač, prenosi Radiosarajevo.

3. Prilikom paljenja dizelskog motora, koji se zbog masivnosti i viših tlakova kompresije te paljenja bez svjećica teže pokreće od benzinskog, koristite sljedeći ‘trik’: tri puta okrenite kontaktni ključ i čekajte da se isključi žuta lampica, koja signalizira aktiviranje grijača u cilindrima. Prva dva puta potom vratite ključ u početni položaj, a tek treći put dodatno ga zakrenite i aktivirajte elektropokretač. Zbog ekologije i štednje goriva ne preporučuje se zagrijavanje motora u mjestu, ali pri velikim hladnoćama napravite iznimku i 30 sekundi ga zagrijavajte u mjestu, držanjem brzine vrtnje na 1200/min. U vožnji, dok se motor ne zagrije, ne pretjerujte s okretajima.

4. Zimska vožnja bez zimskih guma je riskantna. Ako su usto gume stare i istrošene, vožnja postaje ‘ruski rulet’ te je bolje ne voziti! Kupnja zimskih guma mudra je i isplativa investicija, premda se po zakonu (nažalost) može voziti i s ljetnim, ako su im utori dublji od 4 mm. No, one nemaju lamelarnu strukturu, a zbog neprilagođenog materijala gaznog sloja gube prianjanje već ispod +7°C, posebice ispod ništice. Samo jedno proklizavanje i bilo kakvo oštećenje automobila može napraviti veću štetu od vrijednosti kompleta guma, teže posljedice da ni ne spominjemo… Posebice je opasna zabluda da vozila s pogonom 4×4 zimi ne trebaju zimske gume! Takva su nešto otpornija na proklizavanja i gubitak kontrole, pa pružaju lažni osjećaj sigurnosti, ali kad prokližu, to je preko svih kotača i vozač je u pravilu bespomoćan.

5. Pritisak zraka u gumama podesite za nisko opterećenje (ali ne još niže!), bez obzira na opterećenje, jer će se povećanjem gazne površine, bez rizika prekomjernog uvijanja gume, poboljšati prianjanje na podlogu, povećanjem kohezijske komponente koeficijenta trenja (kao u slučaju gusjeničara).

6. Pažljivo pritišćite papučice i lagano okrečite volan, jer su na skliskoj cesti svi nagli pokreti opasni. Vozite s nižim okretajima motora i u jednom stupnju prijenosa više nego u normalnim uvjetima. Ako ste u posljednji trenutak uočili parkirno mjesto ili ulicu gdje treba skrenuti, odustanite od manevra i produžite, jer riskirate nalet na stražnji dio vašeg vozila ili proklizavanje, odnosno izlijetanje.

7. Udvostručite razmak od vozila ispred, jer se na skliskom kolniku znatno produžuje zaustavni put. Najvažnije je pravilo: vozite polako i oprezno, na skliskoj cesti nigdje vam se ne smije žuriti! Promatrajte cestu i okolinu, posebice nailazeće pješake i sve moguće prepreke, kako biste na vrijeme smanjili brzinu, zakočili ili izveli manevar izbjegavanja.

8. Kočite kombinirano – motorom uz potpomaganje kočnicom, jer se snaga kočenja najbolje raspoređuje na sve kotače i sprječava klizanje. Staro pravilo, da prioritetno treba kočiti motorom, na skliskoj je cesti pogrešno i može biti opasno, posebice kod vozila sa stražnjim pogonom. Naime, tada se snaga kočenja prenosi samo preko dva kotača, umjesto preko četiri, kao s kočnicama, pa lakše dolazi do proklizavanja i zanošenja.

9. Provjeriti stanje rashladne tekućine u motoru (antifriza) i ako je niste mijenjali u posljednje četiri godine, napravite to sada. Njena je funkcija dvostruka: otporna je na smrzavanje i štiti motor od unutarnje korozije. S vremenom oba se svojstva pogoršavaju, pa je preporučljiva izmjena. Ne smije se štedjeti ni na tekućini za pranje stakala, jer se bez nje vidljivost znatno smanjuje.

