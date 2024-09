Toyota Prius je svjetski rekorder u potrošnji goriva

Nova generacija Priusa je odgovorna za dostignuće koje je ušlo u Ginisovu knjigu rekorda. Naime, vozeći sa zapadne na istočnu obalu SAD-a Prius je ostvario prosečnu potrošnju od 93.158 MPG ili oko 2.5 l/100 km, navodi Index.hr.

Za upravljačem je bio Wayne Gerdes, a vozio je od gradske kuće u Los Anđelesu do one u Njujorku, što predstavlja put dugačak čak 5168.7 km. Prius pritom nije krstario ravnicom već je morao da savlada nadmorsku visinu do 2100 m, vozio je kroz pustinju Mohave, a temperature su se dizale i do 40 stepeni.

Iz Toyote ističu da je deklarisana prosečna potrošnja Priusa prema EPA 4.13 l/100 km, što ukazuje da je Gerdes u vožnji ipak dodatno pazio da bi minimizirao potrošnju goriva. On tako naglašava da je važno polako ubrzavati bez naglih pritiska pedale gasa te što ranije maknuti nogu s gasa kad se približava poziciji gde će morati zaustaviti vozilo, prenosi Autoblog rs.

“Za ovakav pokušaj rekorda potrebno je puno planiranja”, dodao je. “Morate imati taj plan. Ali takođe morate biti sposobni raditi u hodu. Dakle, ako se stvari promene, morate promeniti svoj plan. Preusmeravanje. Shvatite šta ćete moći učiniti da postignete taj cilj.”

Gerdes nije podijelio podatak o tome koliko puta je punio auto i koliko je tačno goriva potrošio. Uzevši pomenuti prosjek, domet s jednim rezervoarom je gotovo 1700 km.

