Sud zabranio štrajk prosvjetara u HNK, nastava u ponedjeljak

To praktično znači da će nastava na području HNK početi u ponedjeljak.

Podsjetimo, nezadovoljni ponudom Vlade Hercegovačko neretvanskog kantona o povećanju plaće za 5 posto, sindikati osnovnih i srednjih škola u tom kantonu, koji nastavu izvode na bosanskom i hrvatskom jeziku, u srijedu su jučer stupili u generalni štrajk.

Iz Vlade HNK su rekli kako su maksimalno izašli u susret zahtjevima prosvjetara.

– Kao predsjednica Vlade, kao roditelj, u potpunosti imam razumijevanje za sve prosvjetne radnike, poštujem njihov rad i zalaganje, i u potpunosti prihvaćam činjenicu da njihove plaće nisu dovoljne. Međutim, ja i ova vlada smo odgovorni za svakog građanina u ovom kantonu, za svaki segment društva, za ukupnu stabilnost budžeta i ni u kojem slučaju ne smijemo podleći pritisku da ugrozimo finansijsku stabilnost ovog kantona – izjavila je premijerka Buhač.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a Adnan Velagić kazao je kako su primanja prosvjetnih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na nivou prosječnih primanja prosvjetnih radnika u Federaciji BiH, a s ponuđenom povišicom od 5 posto HNK bi po plaćama prosvjetara došla na četvrto mjesto u Federaciji BiH,pišu Vijesti

– Mi smo napravili prvi korak kada smo ponudili povećanje plaća od 1.1.2025. godine, onda i drugi korak kada smo to povećanje pomaknuli od 1.10. ove godine, međutim sindikati traže povećanje od 15 posto u dva djela. Vlada nije spremna ići u rizik. Nama je najvažnije da budžet bude stabilan, da su plaće sigurne. One nisu na onom nivou na kojem bismo mi željeli da jesu, ali to su te mogućnosti koje imamo. Ja se kao resorni ministar nadam da će sindikalisti uvidjeti ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i da će za dobrobit naše djece i društva u cijelosti odustati od generalnog štrajka i pozvati djecu da u ponedjeljak dođu u škole – poručio je ministar Velagić.

Facebook komentari