Istraživanje o braku otkrilo ko je više sklon prevari – žene ili muškarci?

Žene danas varaju gotovo u jednakoj mjeri kao muškarci, rezultat je istraživanja. Posljednje statistike pokazuju kako više od polovine muškaraca vara svoje bolje polovice, njih čak 57 posto.

Da ni žene nisu daleko od toga broja, dokaz je podatak da je njih 54 posto priznalo bračnu ili nevjeru u vezi. Nadalje, one su te koje češće traže razvod nego muškarci. Dovoljno je spomenuti kako u prosjeku 71 posto razvoda iniciraju upravo žene, prenosi Klix.

Zabrinjava podatak da čak 53 posto današnjih brakova završava razvodom, a potencijalno i zbog otkrivanja nevjere.

Pa zašto žene varaju? Njih je 69 posto priznalo kako su se odlučile na prijevaru iz razloga što od svojega partnera više ne dobivaju nikakve poklone ni znakove pažnje.

Pokloni i druge lijepe geste ženama čine to da se osjećaju vrijedno, voljeno i cijenjeno. Škrtost i zaboravljivost partnera one percipiraju na način da njima više nije stalo i to ih tjera da sreću potraže drugdje, piše britanski Express.

