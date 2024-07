Kakvi su horoskopski znakovi u ljubavi? Neki se zaljube više puta, ali neki samo jednom

Ovan

Vrlo su skeptični pa je njihovo povjerenje nešto što nećete steći tek tako, ali zato kada se jednom zaljube iskreno i preko glave, vole tu osobu za sva vremena. Bivšim se ljubavima nikada ne vraćaju i uvijek se okreću ka novim mogućnostima, a u životu najčešće imaju par velikih ljubavi, prenosi Radiosarajevo“.

Bik

Oni su dobro poznati po svojoj vjernosti i u pravilu iskreno vole samo jednom u životu, baš kako je to i poznati Bik Đorđe Balašević više puta opjevao u svojim pjesmama. Glavom im nećete zavrtjeti olako i trebat će im neko vrijeme da se u potpunosti otvore, ali će zato za osobu koju iskreno vole biti spremni na apsolutno sve.

Blizanci

U skladu s njihovom zaljubljivom, nestalnom i vrckavom prirodom, teško je od njih očekivati veliku ozbiljnost i predanost kada je ljubav u pitanju. Jer su zaljubljenost i ljubav dvije potpuno različite stvari. Blizanci će se zaljubiti puno puta, ali će zato rijetko kada iskreno, duboko i ozbiljno voljeti.

Rak

Rakove se redovito spominje u kontekstu najvećih emotivaca horoskopa, a zbog ove osobine koja im je mana, jednako koliko i vrlina, nerijetko se razočaraju u svojim partnerima. Jednom kada im neko slomi srce, potrebno im je značajno vrijeme da zaližu rane i budu spremni ponovno se emocionalno izložiti. U pravilu imaju par velikih ljubavi, a kada vole, za voljenu su osobu spremni učiniti apsolutno sve.

Lav

Samopouzdani, strastveni i temperamentni pripadnici ovog znaka uvijek iznova vjeruju kako je svaka iduća ljubav ‘ona prava’. Zanesenjački se u svaku vezu bacaju naglavce, a vole osvajati bez puno razmišljanja o posljedicama i osjećajima. Nemojte se iznenaditi ako od njih čujete da su voljeli tri, pet ili više puta. Pokušajte samo nabrojati sve velike ljubavi slavne Lavice Jennifer Lopez.

Djevica

Nema te odluke u životu koju će pripadnici ovog znaka donijeti bez pomnog vaganja svih argumenata za ili protiv nečega, a izuzetak nisu ni ljubavne veze. Iako se u potpunosti ostvareni i zadovoljni osjećaju kada su u paru, zbog svoje se sumnjičavosti teško prepuštaju osjećajima pa vole tek par puta u životu.

Vaga

Po pitanju ljubavi ove bi se znakove moglo opisati kao one što puno zuje, ali daju malo meda. Jako su zaljubljive prirode pa nimalo ne čudi što se vrlo brzo nakon što im netko zavrti glavom pomame za novom igračkom. Ako se dogodi da nekoga iskreno zavole, to je uglavnom to, a sve ostale veze samo su im kratkotrajna zabava.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka unatoč brojnim vezama i aferama iskreno i istinski, svim srcem i dušom vole samo jednom u životu. Ljubav je za njih nešto izuzetno vrijedno, duboko emotivno i rezervirano samo za one najposebnije pa kada jednom neko osvoji njihovo srce, gotovo pa je nemoguće da ga ikada više ustupe nekom drugom.

Strijelac

Kao veliki avanturisti, vječito su u potrazi za novim uzbuđenjima i iskustvima. Ono što je kod njih zanimljivo je da su poprilično racionalni, unatoč tome što se relativno lako zaljubljuju, a nije im strano ni vraćanje bivšim ljubavima. Kada se sve skupa zbroji i oduzme, najčešće u životu imaju nekoliko velikih ljubavi.

Jarac

Uspijete li osvojiti njihovo srce, slobodno se smatrajte pravim sretnicima jer je to nešto što ne uspijeva svakome. Izuzetno su vjerni partneri, ali nije im nimalo lako podijeliti osjećaje i otvoriti se ka nekome. Najčešće vole par puta u životu, naravno, ako smognu hrabrosti upustiti se u takvu pustolovinu.

Vodenjak

Njima ideja da se skrase najčešće nije onoliko privlačna koliko su to nova uzbuđenja, osvajanja i iskustva. U pravilu imaju nekoliko velikih ljubavi i iznimno puno afera, a nerijetko su upravo njihovi ljubavnici oni kojima poklanjaju najviše pažnje i ljubavi, često više nego samim partnerima s kojima su u vezi.

Ribe

Super emotivne Ribe uglavnom vole samo jednom u životu, a ta jedna osoba njima je cijeli svijet i najbolji prijatelj, i ljubavnik i porodica. Jedan su od rijetkih znakova koji je u stanju sve podrediti partneru i staviti ga na prvo mjesto, predajući mu se u potpunosti, piše Story.hr.

