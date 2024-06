STAV, KARAKTER I HRABROST – Pogledajte koje znakove opisuju ove tri riječi

Astrolozi kažu da niko ne može da im parira. Odišu samopouzdanjem, znaju šta hoće i niko i ništa ne može da ih zaustavi na putu da ostvare svoj cilj. Evo u kojim znacima se takvi ljudi najčešće rađaju:

OVAN

Ljudi rođeni u znaku Ovna su poznati po odlučnosti. Po prirodi su lideri i nikada ne oklijevaju da li da preuzmu kontrolu. Ukoliko odluče da nešto urade i late se određenog posla, uradiće to na najbolji mogući način. Ovnovi često mogu da budu zahtjevni ljudi, makar ih tako opisuje okolina koja ih poznaje. Ipak, njihov entuzijazam inspiriše druge da se pridruže akciji, posjeduju energiju koja je zarazna.

LAV

Po čemu drugom je Lav poznat, ako ne po samopouzdanju. Ljudi rođeni u ovom znaku obožavaju da budu u centru pažnje, to čak i vrapci na grani znaju. Oni uvijek pokazuju svoje ambicije, njihov ego je najvažniji i voljni su da preuzmu rizik kada je to potrebno. Upravo to što vole da rizikuju ih često čini uspješnima u poslu, ali i drugim sferama života. Ipak, Lav može da bude prilično kritičan prema drugima, a to može da dovede do tenzije u odnosima.

ŠKORPIJA

Škorpija, najstrastveniji znak u horoskopu. Ljudi rođeni u znaku Škorpije definitivno imaju najjaču intuiciju. Često imaju duboko razumijevanje za druge, nisu skloni da osuđuju. Ipak, ako se Škorpiji zamjerite, znajte da izvlačite deblji kraj. Mogu da budu osvetoljubive, ali i nemilosrdne – vratiće vam duplo. Kada se naljute, mnogima djeluje zastrašujuće. Škorpija je mnogo dobar prijatelj, lojalan i vjeran i svojim stavom često zadivljuje ljude oko sebe, piše alo.

