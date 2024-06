Govore dosta o vama: Numerolozi tvrde da 2 ista slova u imenu imaju moćno značenje!

Tako je i kada je riječ o ličnom imenu i prezimenu. Naime, prema numerološkim tumačenjima svako slovo nosi različite vibracija povezane sa odgovarajućim brojem u imenu. Isto tako, ponavljanje pojedinih slova u imenu stvara pozitivne i negativne karakteristike osobe.

Ponavljanje slova A, I, J čini osobu hrabrom i jakom. To takođe znači priznanje, borbu za nezavisnost i slobodu, viši status, kooperativni prirodu, napredak u poslu i želju za novcem i moći.

Ponavljanje slova B, K, R čini osobu osjetljivom, plašljivom, emocionalnom, sa umjetničkim kvalitetima. Te osobe su taktične i korisne drugima.

Ponavljanje slova C, G, L, S čine osobu vrlo maštovitom, sa umjetničkim kvalitetima i talentima. Ova slova daju talenat za samoizražavanje kroz riječi, pisanje ili u umetničko izražavanje. Oni čine osobu sebičnom, bez koncentracije i sa velikim rasipanjem energije u traženju zadovoljstva.

Ponavljanje slova D, M, T utiču da osoba naporno radi, proširuje poslovanje, upravlja finansijama i preuzima odgovornost prema rodbini. To nužno usporava napredak.

Ponavljanje slova E, H, N čini osobu uspešnom u pravnim radovima ili u unaprijeđenju prodaje. Ako se ta slova ponavljaju više od 3 puta u imenu, to označava luksuzan život. Međutim, to može dovesti do problema, jer osoba može biti neodgovorna u porodičnom životu. Iznenadna i neočekivana dešavanja može dovesti do haosa i nemira.

Ponavljanje slova U, V takođe podstiču umjetničke talente, humanost i osjećaj odgovornosti, korisnu priroda i ljubav prema porodičnom životu, društvenim priznanjima i popularnosti. Kod osobe su izražena putovanja i društvene aktivnosti.

Ponavljanje slova O, Z čini osobu da duboko razmišlja, istražuje, meditira, traži istinu i ostaje po strani, daleko od gužve i dalje od problema rodbine, prenosi prva.rs.

Ponavljanje slova P, F donosi oštru poslovnu sposobnost, jača moć i položaj. Takođe donosi nedostatak domaće sreće, teškoće na poslovnim putovanjima i velike troškove, piše krstarica.

