Tajanstvene ženske erogene zone za koje možda niste znali

Ako se fokusirate na ovo mjesto, vašu partnerku ćete potpuno oduševiti, a ona će se opustiti i prepustiti tom osjećaju. Međutim, ovo nije jedino erogeno mjesto koje uzbuđuje žene.

Postoje tajanstvene zone za koje muškarci ne znaju, a koje čine čuda u krevetu. Dovoljno je samo da ove zone uključite u vašu predigru i vidjećete da ćete postati kralj seksa.

1. Jagodice na prstima

Jagodice na prstima su drugi najosjetljiviji dio tijela na tijelu (posle jezika) i zbog toga su one prave erogene zone. Njene prste možete maziti i dodirivati svojim prstima, ali savjet je da to ipak uradite jezikom i zubima, jer će to biti senzualniji i uzbudljiviji način,pišu Nezavisne

2. Kičma

Pošto se u njoj nalaze svi nervi, nije ni čudo što je ljudska kičma toliko osjetljiva. Njenu kičmu možete lagano ljubiti i dodirivati usnama, a prijaće joj i lagano maženje vaših prstiju.

3. Uši

Ovo vjerovatno niste znali, ali ženske uši takođe spadaju u erogenu zonu. Morate se samo potruditi da njene uši mazite i dodirujete na erotičan i zanimljiv način. Grickajte ih i igrajte se i tako ćete stvar učiniti još zanimljivijom i uzbudljivijom.

4. Stopala

Na stopalima se nalaze svi nervni završeci i to je razlog zbog kojih su stopala vrlo osjetljiva. Ako vašoj ljepšoj polovini priredite masažu pored mirišljavih svijeća i romantične muzike vidjećete da će se ona bukvalno baciti na vas.

