Za njega je flert stil života – Piholog otkriva 4 načina da prepoznate ženskaroša

Jako su vješti u zavođenju, a njihov glavni cilj je odvest što je moguće više pripadnica ženskog pola u krevet. Psihoanalitičarka Ana Lastovetskaya nam otkriva kako ih prepoznati.

1. Flert je za njega stil života; Najvažnija stvar na koju svaka žena treba obratiti pažnju je način na koji se neki muškarac ponaša prema ženama. Ženskaroš neće biti pažljiv samo prema vama već prema svim ženama. Biće galantan, šarmantan i nasmijaće se i flertovati skoro sa svakom ženom koju sretne čak i u prolazu. Flert je za njega uobičajen i to je nešto na šta je on navikao.

2. Prilagodljiv je; Ženskaroš je jako vješt u prilagođavanju. On preslikava vaše ponašanje kako bi se vi osjećali ugodnije i bolje. On se tako ponaša sa svim ženama.

3. Gleda druge žene; Kada se sviđate nekom muškarcu to se jednostavno osjeti. On će primjetiti drugu atraktivnu ženu, ali neće joj pridavati posebnu pažnju. Ženskaroš će pažljivo posmatrati i promatrati svaku atraktivnu ženu koja prođe pored njega. Neće se ustručavati da to radi čak i u vašem društvu.

4. Koristi pikap fraze; Fraze tipa “Da li vaša majka treba zeta” i slične su tipične za ženskaroše. Takođe, jako važno je obratiti pažnju i na njegove geste i pokrete. Kod ženskarođa ćete primjetiti da ako vi podignete ruku i on će, ako dodirnete kosu i on će uraditi isto.

Najopasnija vrsta ženskaroša je onaj koji svoje ponašanje vješto skriva. Sa njim se možete osjećati jako ugodnoi i možete imati osjećaj da je njegova pažnja usmjerena samo na vas iako to nije slučaj. Ženskaroš će biti odličan izbor ako vam je potreban neko da vas oraspoloži i neko sa kim ćete se dobro zabaviti. Nemojte polagati prebelike nade u to da ćete ga promijeniti i imati ozbiljnu vezu sa njim,piše Infpultinfo

