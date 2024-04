IZBAČEN sa treninga jer su mislili da se PREVIŠE UZBUDIO! Ima najveći “MUŠKI PONOS”, pa otkrio zašto “VEĆE NIJE BOLJE”

Čovek sa najvećim penisom u Britaniji otkrio je da biti tako dobro obdaren nosi niz problema.

Prema rečima Meta Bara (40), koji je dao komentar dok se danas pojavljivao u emisiji This Morning, on je prvi put shvatio da ima veći penis (više od 30 centimetara) od svojih vršnjaka tokom tuširanja posle fizičkog.

I rekao je da je, uprkos mitu da je veće bolje, kao stidljiv mladić želeo da bude „normalan“ poput svojih vršnjaka.Pored toga, dodao je, veličina njegovog penisa dolazi sa sopstvenim nizom problema, uključujući poteškoće kada je izlazio.

Met je objasnio: „Teško je, jer ne želite da plašite ljude, a ja izazivam takve emocije-

Dodao je da ga je veličina penisa jednom dovela u nevolje tokom časa joge, kada su ga zamolili da ode jer se mislilo da je uzbuđen zbog veličine njegovog dodatka.Prema Metu: „Nosio sam veoma široku košulju i šorts ali zbog joga položaja, ljudi su jednostavno dobili pogrešnu pomisao.

‘I tako to ponekad ide, ali trudim se da nosim baš široku odeću da ljudi ne bi sticali pogrešan utisak.’

Međutim, to nije bilo najgore iskustvo koje je imao – opisujući goru situaciju, Met je otkrio da je jednom otišao na sastanak, tokom kojeg je žena koju je viđao imala „skriveni motiv“.Dok je Met mislio da je to ‘normalan sastanak’, ispostavilo se da ga je žena pozvala da izađu jer je želela da se pojavi na njenim OnliFans-ima i da ga koristi za zaradu novca,piše Žena

Kada je voditelj This Morning Ben Šepard pitao da li je Met razmišljao o operaciji kako bi smanjio veličinu svog penisa, on je objasnio da verovatno neće.Met je objasnio: „Razgledao sam to, informisao sam se – to je veoma skupa operacija, košta otprilike 15.000 funti.”

