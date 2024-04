Tri znaka čekaju velike promjene u ljubavi

Venera je u Ovnu do 29. aprila. “Mjesec karme” se nastavlja, što ne može da ne utiče na ljubavne zajednice.

Astrološkinja Julija Lifanova dala je prognozu šta će biti sa onim znacima kojima je Venera zaslužna za ljubav i horoskop.

Ovan

Venera, vladar vašeg partnerskog sektora, povezuje se sa Čvorom budućnosti u vašem znaku 18. i 19. aprila!

Ovo definitivno može dovesti do susreta sa osobom koju vam donosi sama sudbina, ili do izlaska sa bivšim partnerom. Stvar je u tome što će upravo ovih datuma retrogradni Merkur biti u konjunkciji sa Venerom, što može donijeti poziv bivšeg, vesti ili slučajan susret.

Ali, budite uvereni: ako vam se 18. i 19. Aprila nešto romantično, onda je to svakako uticaj univerzuma! Za one Ovnove koji su već u braku, to može značiti nastanak novih dogovora u vezi. Na primjer, možete da odlučite da počnete da živite zajedno.

Bik

Venera je vaš vladar, tako da svaki njen tranzit ima apsolutno sudbonosni uticaj na vaš život. U ovom slučaju, od 18. do 19. aprila možete početi da komunicirate sa osobom iz svoje prošlosti, bilo da živi u inostranstvu, ili imate tajnu vezu sa njom na mreži.

Biće vam važno da razjasnite neke finansijske obaveze i na kraju ćete postići svoj cilj. Inače, vaš partner će možda odlučiti da učini sljedeći korak u vašoj vezi 25. maja, kada Mars dostigne tačku pomračenja. Zato, ne brinite ako 18-19. aprila bude nesporazuma. Situacija treba da sazri!

Djevica

Vaš vladar Merkur biće u konjunkciji sa Venerom od 18. do 19. aprila, što znači da biste mogli da imate važan susret sa svojim partnerom.

Najvjerovatnije je riječ o osobi koja izaziva ozbiljnu fizičku privlačnost, ili ćete vi i vaš bračni partner otići kod porodičnog psihologa.

Ovo je odlično rješenje koje će razjasniti mnogo toga u vašoj vezi. Za neudate Djevice, 18.-19. april može dovesti aktivnog udvarača koji će flertovati sa vama prilično agresivno, prenosi Espreso.

