Venera je u Ovnu: Tri znaka se naprasno zaljubljuju

Shvatili smo da samo zato što smo nekada bili ludo zaljubljeni u osobu s kojom smo i dalje ne garantuje nužno život pun ljubavi i romantike. U stvari, u periodu pred nama mnogi od nas će se odljubiti i bukvalno prekinuti vezu.

S retrogradnim Merkurom koji je u toku, već znamo da ovo neće biti lako. Hoćemo li ostati u jednom komadu? Naravno, da hoćemo, jer ima mnogo toga za iscjeljenje i korisne samorefleksije.

Ako je zaključak da je najbolje za obje strane da se raziđu, onda će tako i biti. Niko ne želi da raskine, ali ako smo u poziciji da to moramo da uradimo, onda postoji dovoljno dobar razlog. Što prije to uradimo, biće nam svima bolje.

Venera je od danas, 4. aprila u Ovnu, a to znači da ćemo voditi neku moćnu borbu u ime ljubavi. Međutim, ljubav za koju se možemo na kraju boriti je ljubav prema sebi. Tri horoskopska znaka bi se mogla odljubiti i prekinuti svoje veze u ovom periodu.

1. Blizanci (21. maj – 20. jun)

Iako ste znali da će se to dogoditi prije ili kasnije, vidjećete da će je ovo nedjelja u kojoj se vi i vaš dugogodišnji romantični partner slažete da ovo neće trajati dugoročno. Učinili ste sve što ste mogli, a sada jedino što možete da osjetite jeste to da završite vezu na kulturan i fer način, ako je moguće.

Osjećate se dobro zbog svoje odluke, a ni ona nije jednostrana. Razgovarali ste o tome, i dok ste unisono plakali, suze su polako postale prošlost. Ono što sada oboje imate jeste obnovljena vjera u ideju da je najbolje početi ispočetka, a to se, naravno, odnosi na to da počnete iznova s nekim novim.

Videli ste se u najboljem i najgorem izdanju, i oboje ste zaključili da je kraj najbolje što je sada. Mnogo energije Merkura vas vodi tokom ove nedelje. Iako postoji retrogradnost koja se trudi da poremeti kretanje stvari, otkrićete da ovo radi za vas, koliko god to čudno zvučalo.

U mogućnosti ste da učinite da se stvari odvijaju malo brže zahvaljujući ovom moćnom tranzitu. Znate da je na nekom nivou, bez obzira koliko srceparajuće u početku izgledalo, ovo je prava stvar. I vi i vaš uskoro bivši partner znate ovo i priznajete .

2. Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Osjećate se kao da ste tako blizu da se ponovo osjećate dobro, ali jedina stvar koja vas sprečava da to postignete jeste da ste zaglavljeni u vezi koja zaista treba da se završi.

Sa svom velikom energijom Ovna koja vas vodi, osjećaćete se malo više samopouzdanja u pogledu zahtijevanja onoga što vam treba od ovog života. Iako poštujete svog partnera i brinete se o njemu, shvatate da je ova veza koja je pred samim krajem. Već je sasvim gotovo.

Nećete biti nepristojni u vezi sa tim, ali ćete iznijeti svoje misli i reći svom partneru da stvari jednostavno ne rade za vas. Treba vam više od prostora; treba vam odvajanje.

Ono što možda ne očekujete jeste činjenica da će vaš partner vrlo lako pristati i biti spreman da bude oslobođen ove veze, jer je to počelo da mu lomi srce.

Niko u ovoj vezi ne želi da povrijedi drugu osobu, i to postaje veoma očigledno kako nedjelja odmiče. Imate sredstvo za omekšavanje Mjeseca koja donosi ljubaznost, tako da ćete oboje iznijeti ovu situaciju u miru i poštovanju.

Volite ovu osobu, i uvijek ćete voljeti, ali imate život za život. Ako ne ide, znate šta morate da uradite.

3. Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Sve što znate jeste da je april tek počeo, a već se osjećate nervozno i iznervirano u vezi sa osobom sa kojom ste navodno u ljubavnoj vezi. Ova nedjelja vas teško pogađa kada su u pitanju realizacije planova. prenose Nezavisne

Drage Škorpije, jednostavno ne možete više ovako. Pokušali ste, a to se nikada ne bi moglo smatrati neuspjehom, jer ste uložili sve što ste mogli. Sada je vrijeme prekretnice, trenutak da se raziđete.

Energija čvora iscjeljenja poziva vas da iskoristite tu šansu i spasete svoje srce. Iako ste i dalje veoma pažljivi prema osobi s kojom ste, primijetili ste da je ona manje pažljiva prema vama, i tu ćete biti spremni da stavite tačku.

Dakle, ako žele da se ovo okonča u lošoj atmosferi, to će i dobtiti. Vi samo nastavite svojim tempom i radite ono što smatrate da je najbolje za vas, U ovom slučaju to je kraj.

To bi trebalo da vam pruži olakšanje. Kako to ide s iscjeljujućom energijom, ponekad počinje prilično bolno. Ako je izliječenje rezultat, onda pustite da se to dogodi, znajući da ćete na duge staze biti mnogo bolje nego sada, prenosi 24sedam.rs.

