Datum rođenja otkriva sudbinu: Provjerite što ste bili u prošlom životu i kako to utječe na ovaj

Astrologija vjeruje da nam datum rođenja određuje život i da puno govori o razlogu zbog kojeg smo poslani na ovaj svijet te da nam piše sudbinu.

Neki vjeruju da nam datum rođenja otkriva i što smo bili u prošlom životu, a želite li saznati što vas je odredilo, pronađite dan kad ste rođeni u nastavku i saznajte kako vas je prošli život odredio i što vas čeka u budućnosti. Predstavljamo vam zanimljivu interpretaciju datuma našeg rođenja. Provjerite sami što ste prema datumu rođenja mogli biti u prošlom životu.

Od 14. do 28. srpnja, od 23. do 27. rujna, od 3. do 17. listopada

U prošlom životu bili ste duhovni učitelj velikog srca. Oduševljavali ste ljude svojim šarmom i inteligencijom, bili ste vrlo utjecajni.

Uvijek ste bili na strani slabijih. Bili ste si pravi vođa i učitelj ljudi, gotovo mesija. Posvuda su vas pratili. Danas ne volite samoću i pomažete ljudima u nevolji. Niste baš društvena osoba, ponekad ste čak i ekscentrični. U ovom životu dobro znate što želite i kako to postići. U ljubavi djelujete iz uma i logike, a ne iz srca.

Od 22. do 31. siječnja, od 8. do 22. rujna

Bili ste putujući umjetnik u prošlom životu, osoba s vrlo bujnom maštom, imali ste talenta zabavljati ljude. Uvijek ste bili u centru pažnje. Imali ste mnogo ljubavnika.

U ovom životu ste osjetljivi, ali ne pokazujete lako svoje osjećaje. I dalje vas privlači avantura, ali sada ste vezani za jedno mjesto i jednu osobu. U ovom životu imate oštar i prodoran um i ne postoji problem koji ne možete riješiti.

Od 29. srpnja do 11. kolovoza, od 30. listopada do 7. studenog

U prošlom životu bili ste istaknuti branitelj pravde. Vaša moć bila je takt i hladnokrvnost. Dobro ste planirali i mudro odabrali svoje ciljeve. Osim toga, bili ste dobar govornik i pisac.

U ovom životu ste vrlo iskrena i neposredna osoba i prezirete svaki oblik nasilja. Volite humanitarne aktivnosti i pomaganje bolesnima i nemoćnima. Međutim, često vam nedostaje samopouzdanja i ponekad podcjenjujete svoje sposobnosti. U ljubavi ste vrlo osjetljiva osoba, ljubavi se posvećujete cijelim svojim bićem.

Od 8. do 21. siječnja, od 1. do 11. veljače

Bili ste milosrdni pljačkaš u prošlom životu. Rođeni ste u siromašnoj obitelji i zbog toga ste rano shvatili da je svijet podijeljen na bogate i siromašne. Vaš je stari moto: ‘Uzmi bogatima i daj siromašnima’.

I danas ste idealist, ali oprezniji nego prije. Prvo ćete dobro razmisliti, a tek onda reagirati. Otvarate srce samo onim prijateljima koji su dokazali da to zaslužuju. Prezahtjevni ste u ljubavi i sanjate da je doživite dušom i tijelom.



Od 1. do 10. ožujka, od 27. studenog do 18. prosinca

Bili ste car u prošlom životu. Imali ste ponosnu i ambicioznu osobnost i veliku inteligenciju. Dogurali si čak i do carskog prijestolja, postali ste vladar velikog carstva. Vladali ste strogo i disciplinirano.

U ovom životu ne volite da vam drugi zapovijedaju i vode vas. Volite svoju slobodu i pokušajte je sačuvati svim silama. Veliki ste individualist i odbijate sve kolektivno. Sebični ste i u ljubavi i sve vaše ljubavne veze kratko traju.

Od 12. do 29. veljače, od 20. do 31. kolovoza

Bio si omiljeni kralj i vladar u prošlom životu. Nikada nisi volio nasilje. Sve što ste radili bilo je taktično i nježno i uspjeli ste osvojiti mnoga srca.

Međutim, vrlo često ste imali problema zbog ljubomore protivnika. Danas ste vrlo osjetljiva osoba i ljutite se kada se netko miješa u vaše osobne stvari. Bojite se samoće i izolacije. Nepovjerljivi ste i vrlo strogi prema voljenoj osobi. Ne pokazujete svoje osjećaje, piše Atma.

Od 20. do 8. svibnja, od 12. do 19. kolovoza

Bili ste nemilosrdni osvajač u prošlom životu. Megalomanija i želja za nametanjem svoje volje bile su najkarakterističnije osobine vašeg prošlog života. Imali ste mnogo protivnika. Bio si nemilosrdan prema neprijateljima i onima koji bi stali na put tvom cilju.

U ovom životu mrzite autoritet i autoritativne ljude. Nastojte postići mir i sklad. Vaša žeđ za slobodom je vrlo jaka i stalno ste u potrazi za novim avanturama. U ljubavi ste jako ljubomorni, ali ste uvijek spremni dati dušu osobi koja vas oduševljava ljubavlju i osjećajima.

Od 9. do 27. svibnja, od 29. lipnja do 13. srpnja

Bili ste obrazovana i mudra osoba u prošlom životu. Dobro ste znali da je slava dvosjekli mač. Bili ste strogi prema sebi – greške nisu bile dopuštene. Shvatili ste da smrt nije samo fizički, već i duhovni događaj.

U svom trenutnom životu imate puno povjerenja u ljude. Vi ste autoritativna osoba na dobrom glasu. Ne podnosite površne ‘razgovore’. Prijateljstvo je za vas svetinja i vi ste odani prijatelj. U ljubavnom životu tražite istinu, nježnost i romantiku.

Od 11. do 31. ožujka, od 18. do 29. listopada, od 19. do 31. prosinca

Bili ste izvrstan govornik u prošlom životu. Bili ste vrlo pametan strateg s izvrsnim govorničkim vještinama. Vaša slabost – vaša romantična strana i nježno srce. Ljubav ste iskusili dušom i tijelom i više ste dali nego što ste dobili.

Nije iznenađujuće da postanete osvetoljubivi nakon što vam je slomljeno srce. U svom trenutnom životu još uvijek imate govorne vještine i tražite još jači odnos s drugima. Ne podnosite zle ljude. Za prijateljstvo ćete dati sve i vaši prijatelji uvijek mogu računati na vas.



Od 28. svibnja do 18. lipnja, od 28. rujna do 2. listopada

Bili ste pustolov nježnog srca u prošlom životu. Smisao života za vas je bilo otkrivanje nepoznatih krajeva. Imali ste vrlo znatiželjnu osobnost s bujnom maštom i nastojali ste utažiti svoju žeđ za avanturom. Željeli ste naučiti mnoge strane jezike i posjetiti mnoga neotkrivena mjesta.

Sad ste vrlo neovisna osoba, s različitim interesima. Međutim, težite otkrivanju novih horizonata i ne želite se usidriti na jednom mjestu. U ljubavi tražite svoju srodnu dušu.

Od 1. do 19. travnja, od 8. do 17. studenog

Bili ste poznati buntovnik u prošlom životu. Uvijek ste nastojali otkriti mistično. Imali ste veliku proročansku moć i bili ste vrlo društveni. Vaša ljubav prema drugima bila je više duhovna nego fizička.

U sadašnjem životu ste autoritet s kritičkim umom. Jako cijenite osjetljive i mudre ljude. Sjajan ste psiholog, brzo shvatite što ljudi skrivaju od vas. U ljubavi dajete sve i isto želite od partnera.

Od 1. do 7. siječnja, od 19. do 28. lipnja, od 1. do 7. rujna, od 18. do 26. studenog

Bili ste briljantan intelektualac u prošlom životu. Vaše glavne kvalitete bile su poštenje i inteligencija. Nije vam nedostajalo zavidnih neprijatelja zbog vašeg briljantnog uma. Vaše proročanske vizije bile su duboko povezane s vašom intuicijom. Stalno ste žudjeli za novim saznanjima i otkrićima.

U ovom životu imate veliki osjećaj dužnosti prema ljudima. Imate mnogo pozitivnih osobina. Sad je vaš intelekt mnogo veći, i pokušavate prodrijeti duboko u dušu.

