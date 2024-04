DANAS JE STIGAO RETROGRADNI MERKUR, A OVA 3 ZNAKA ĆE BUKVALNO SMRVITI: Najteže će ih pogoditi

Astrolozi redovno ističu da retrogradni Merkur ima ozbiljan uticaj na ljude, pa najčešće savjetuju da u ovom periodu ne preduzimate neke velike i važne korake koji mijenjaju život. Također, savjetuje se da se ne prave velike kupovine i transakcije, te da budete veoma pažljivi ako vam predstoji bilo kakav duži put.

Treba biti oprezan u komunikaciji – nesporazumi su u ovom periodu česti, i nikako ne treba donositi ishitrene odluke, posebno u vezi sa poslom. Svaku odluku premjerite više puta!

I dok tradicionalno ova planeta, kada je retrogradna, ne utiče previše povoljno gotovo ni na jedan znak Zodijaka, posebno loš horoskop donijeće Ovnovima! Retrogradni Merkur će, dakle, najteže pogoditi tri znaka – pomenute Ovnove, ali i Strijelčeve i Jarčeve!

OVAN

Predstavnici ovog znaka moraju pažljivo da prate sva dokumenta koja se odnose na njihov rad ili život. Na poslu vas rasprave i nesporazumi mogu dovesti čak i do gubitka ugleda, pa i pozicije!

Iako je vaša intuicija izražena, u narednim nedjelejama će biti veoma slaba, što će vam dodatno poremetiti uobičajeno funkcionisanje. Moraćete da poradite na svojoj razdražljivosti i sebičnosti, posebno u prvoj polovini mjeseca, kada će negativne sile Venere i Merkura biti u moćnoj sinergiji.

U ljubavi konfliktne situacije prijete da postanu početak niza velikih svađa.

STRIJELAC

Strijelčevi bi trebalo da se pripreme na puno nepredvidivih situacija i nagle promjene planova. Može da dođe do otkazanog avionskog leta, kvara automobila, nagle bolesti uoči zakazanog putovanja, odlaganja važnih događaja… Ukratko, ako ste imali planirano bilo kakvo putovanje, očekujte neprijatnosti i loše promjene u pogledu istog. Čuvajte se i gradske vožnje, tu može doći do manjih pehova.

Ovo je period koji od vas zahtijeva mnogo strpljenja, ali i odlučnosti. Čekaju vas teški dani, ali ujedno i zanimljivi i poučni – bićete mudriji i obazriviji na kraju ovog perioda. Važno je da u narednim nedjeljema ne pokušavate da obavite više stvari u jednom, tada je neuspjeh zagarantovan. Ukoliko budete imali takta i strpljenja, možda ipak neće izostati neki manji uspjesi. Ne miješajte ljubav i posao i dovoljno vremena posvetite osobama koje volite.

JARAC

Jarčevi u narednom periodu treba da izbjegavaju kupovinu ili prodaju nekretnina. Može doći do problema sa papirologijom, pakovanjem ili selidbom. S druge strane, savjetuje se da što više vremena provedete u krugu porodice i kod kuće. Može da dođe i do problemau interekaciji sa kolegama i okolinom. Stvari najvjerovatnije neće ići po planu i moglo bi da dđe do neočekivanih promjena u vašem poslu. Iako ćete biti nervozni i nemirni, ne zaboravite prognozu zvijezda – postoji velika šansa da će svi sadašnji neuspjesi u budućnosti pretvoriti u trijumfe i da će vas odvesti putem napretka! prenosi novi

