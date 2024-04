Retrogradni Merkur u Ovnu 1. aprila donosi nemire i turbulencije – budite vrlo oprezni

Zato nije ni čudo što nam se, tokom retrogradnog kretanja čini da se planeta kreće u suprotnom smjeru od naše perspektive na Zemlji, iako je to samo optička iluzija.

Merkur ide retrogradno oko 3-4 puta godišnje i ovaj astrološki fenomen traje nekoliko nedjelja. Tada dolazi do poremećaja u oblastima života kojima planeta vlada, kao i aspektima koji se odnose na znak Zodijaka u kojem je retrogradna.

Ova retrogradnost počinje 1. aprila u 11:14 časova i završava se 25. aprila 2024. godine u 13.54 časova Period sjenke za ovu retrogradnost traje od 18.marta do 13. maja. Obično postoje dva olujna perioda, a periodi oluje za ovu retrogradnost su od 27. marta do 9. aprila i od 16. aprila do 4. maja 2024. godine.

Šta treba izbjegavati, a šta raditi u ovom razdoblju

Ovaj retrogradni period odvija se u potpunosti u Ovnu, znaku poznatom po svojoj vatrenoj i energičnoj prirodi. To je vreme ispunjeno strašću, motivacijom i uzbuđenjem.

Možemo iskusiti ogromnu količinu energije i entuzijazma i biti nesigurni kako da to efikasno kanališemo.

Alternativno, možda nam nedostaju neophodne veštine, ili resursi da ostvarimo svoje želje, što rezultira značajnom frustracijom i iritacijom.

Postoji tendencija da se lako uznemirite i razdražite, što dovodi do čestih sukoba i nesuglasica.

Zato je važno da pronađemo efikasne načine da upravljamo svojim frustracijama i kanališemo svoju energiju na pozitivan način, piše atma.hr.

Pre nego što se upustimo u personalizovane horoskope, navešćemo nekoliko stvari koje treba izbegavati i koje treba raditi u oovom retrogradnom razdoblju.

Izbjegavati:

Da dominirate tokom razgovora, treba ostaviti prosotra i za druge glasove

Da namećete sopstvena uverenja i želje drugima

Da donosite preuranjene zaključke, ili ishitrene odluke na osnovu trenutnih reakcija.

Treba raditi:

Vodite introspektivne razgovore, kako biste bili sigurni da poštujete sebe i svoja lična uverenja/istine

Pobrinite se da se vaš glas čuje i izrazite svoje misli

Praktikujte vežbe disanja i druge tehnike uzemljenja.

Sada je vreme da otkrijemo šta retrogradni Merkur u Ovnu donosi svakom znaku Zodijaka.

Ovan

Pripremite se za izazovan period koji je pred vama. Ovaj period bi mogao da bude pomalo težak, sa pomračenjima koja otkrivaju nove aspekte vaše ličnosti, a Merkur dodaje zbunjujući zaokret u čitavu situaciju.

Identitet i samopoimanje dolaze u fokus tokom ove faze.

Možda ćete osetiti potrebu da promenite svoj izgled, ili osvežite način na koji se predstavljate svetu.

Sa druge strane, možete naići na niz frustrirajućih neuspeha, zbog kojih se osećate kao da se stalno plivate uzvodno.

Kao Ovnu, strpljenje vam nije uvek jača strana, ali je sada presudno više nego ikada.

Iskoristite ovo vreme da prilagodite tempo i izbegnete da sagorite, dok se pripremate za predstojeći retrogradni Merkur.

Bik

Tokom ovog perioda, vaši snovi, mašta i intuicija će biti pojačani. Iskoristite ovu priliku da se ponovo povežete sa svojim najdubljim ja i dotaknete svoju suštinu.

Vaš duh je zamršeno povezan sa Univerzumom, pa dajte prioritet aktivnostima poput meditacije, ili vođenja dnevnika , kako biste usporili i razmislili.

Čuvajte se pretpostavki ili upuštanja u melodramu, fokusirajte svoju energiju na ono što je zaista važno i izbegavajte ulaganje u nepostojeća pitanja.

Blizanci

Tokom ovog retrogradnog Merkura, možda ćete se osećati pomalo uznemireno.

Budite oprezni sa sukobima unutar vaše zajednice i težite autonomiji bez prekoračenja granica. Svakako nemojte dozvoliti da vas drugi gaze!

Možda se osećate kao vuk samotnjak, i to je u redu. Samo se pobrinite da vas ne guraju okolo, ili da ne utiču previše na vas.

Usredsredite se na proširenje svesti o svojim ciljevima i pronalaženje veće autonomije u njihovom postizanju.

Rak

Tokom ove retrogradnosti, mogli biste da osetite kako se u vašoj karijeri razvijaju napetosti.

Kao brižna osoba, prirodno je da stavljate druge na prvo mesto, ali sada je vreme da razmislite o tome da li su vaši postupci u skladu sa vašim sopstvenim ciljevima i težnjama.

Budite oprezni kada ulazite u nove poslovne poduhvate, jer Merkur može izazvati nepotrebnu dramu.

Vežbajte strpljenje sa svojim kolegama, ali i sa samim sobom.

Ako posao ne napreduje onako kako biste želeli, shvatite to kao znak iz Univerzuma da usporite.

Nasuprot tome, ako se stvari odvijaju prebrzo i osećate se preopterećeno, shvatite to kao znak za delegiranje zadataka.

Iskoristite ovu priliku kako biste bili sigurni da će vaši napori biti prepoznati i cenjeni.

Lav

Možda ćete početi da dovodite u pitanje svoja uverenja, što je neophodno za lični rast.

Očekujte konfuziju i anksioznost tokom ovog perioda.

Budite oprezni kada putujete, ili krećete na putovanja – iako to nije zabranjeno, nastavite sa oprezom.

Izbegavajte da postanete preterano ekstrovertni i da izgubite iz vida svoju okolinu.

Iako imate moć da definišete svoje vrednosti, zapamtite da drugi imaju sopstvenu autonomiju.

Ne zaboravite da učenje često dolazi iz povezivanja sa drugima.

Djevica

Tokom ovog perioda, možda ćete otkriti neke duboko usađene traume, ili skrivene aspekte sebe.

Nemojte ih potiskivati – umesto toga, suočite se sa svojim unutrašnjim demonima.

Ovaj retrogradni Merkur vas podstiče da ispitate šta vas koči u napretku. Da li izbegavate da se suočite sa problemima koji vas muče?

Toplo vam preporučujemo vođenje dnevnika, traženje terapije ili one teške razgovore, koje ste uporno izbegavali.

Ključno je da date prioritet svom blagostanju i da se bavite sopstvenim potrebama.

Vaga

Interakcije sa drugima mogu se suočiti sa izazovima tokom ovog perioda.

Poslovni ugovori mogu biti posebno problematični, tako da je ključno da temeljno pregledate svu papirologiju pre nego što bilo šta potpišete.

Budite posebno pažljivi prema partneru ako ste u braku, a ako planirate veridbu ili venčanje, ne brinite – još uvek možete!

Samo se pobrinite da se svim ugovorima pristupa sa strpljenjem i pažnjom.

U vezi može doći do napetosti, pa obratite pažnju na to kako se afirmišete kod svog partnera.

Škorpija

Moguće je da ćete se osećati tromo i usporeno tokom ovog retrogradnog Merkura, pa je važno da usporite.

Delujte sa namerom i postavite strategije za kako bi sprečili da pregorite.

To bi moglo da znači smanjenje radnih obaveza, opuštanje u teretani, ili dodatnu brigu o svom imunitetu.

Odvojite trenutak da pregledate svoj raspored i identifikujete zadatke koje možete delegirati, ili potpuno eliminisati.

Uz moguću konfuziju i nesporazume na vidiku, budite strpljivi i preuzmite kontrolu nad svojim danima, pod svojim uslovima.

Strijelac

Spremite se, jer se u vašem slučaju zahuktava retrogradnost.

Pazite na ponovo rasplamsavanje starih žarišta, jer je ovo klasičan scenario retrogradnog Merkura.

Iskoristite ovo vreme da razmislite o stvarima koje su u vezi sa vašim strastima.

Da li ste previše impulsivni u ljubavi? Možda se previše prepuštate, ili se možda suszdržavate da prihvatite svoju autonomiju i nađete radost.

Nemojte se nepromišljeno prepuštati u ovom periodu, već odvojite vreme za sebe, da se ponovo povežete sa onim što vam donosi sreću.

Zapamtite, vi upravljate sopstvenim zadovoljstvom, ali uvek poštujte druge na putu.

Jarac

Prirodno ste energični i poletni na poslu, ali sada je vreme da se fokusirate na kućne stvari.

Retrogradnost bi mogla da izazove dramu, bilo da se radi o porodičnim ili kućnim problemima, poput slavine koja curi.

Iskoristite ovaj period da počistite i rešite dugogodišnje probleme, kako se kasnije ne biste opterećivali.

Razmislite o svojoj ulozi kod kuće i svojim obavezama.

Preduzmite promišljene mere bez žurbe ili sečenja. Strpljenje je ključno da biste izbegli nepotreban stres tokom ovog perioda.

Vodolija

Vodolije, pripremite se za period u kojem vaš stil komunikacije i misaoni procesi dolaze u fokus.

Prirodno ste iskreni, što je prednost, ali mogli biste da primetite povećano nerazumevanje i nesporazume.

Dok uticaj Ovna podstiče direktnost, retrogradnost može učiniti da vaš pristup deluje previše snažno.

Razmislite o tome kako dajete i primate informacije. Možete li asertivno da podelite svoju perspektivu dok ostavljate prostor drugima?

Prihvatite svoju humanu prirodu da podstaknete harmoniju tokom ovog perioda.

Ribe

Ribe, usred vašeg tekućeg puta transformacije, ovaj tranzit donosi još jedan talas promena.

Vreme je da ponovo razmislite o svom odnosu prema materijalnim stvarima i finansijama.

Iskoristite ovaj period kao priliku da razmislite o svom budžet i navikama potrošnje.

Uticaj Ovna bi vas mogao navesti da budete impulsivni, pa budite oprezni i razmislite gde su potrebna prilagođavanja.

Štaviše, možda ćete se boriti da potvrdite sopstvene želje i vrednost.

Da li pasivno čekate da se stvari dogode?

Koristite ovaj retrogradni Merkur da istražujete i odlučno sledite svoje ciljeve i želje, piše atma.hr.

Facebook komentari