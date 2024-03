Empati – Ljudi velikog srca koji osjećaj tuđe emocije: 5 znakova da ste vi zapravo empat

Kada ostvarite bilo kakvu vezu sa empatom shvatićete koliko je taj odnos dublji. To je gotovo veza dvije duše jer empate u potpunosti osjete i razumiju emocije drugih ljudi i u svakom momentu su spremni da pruže ruku za pomoć i podršku. Ipak, zbog toga su i sami često ranjivi, pa je važno da prema njima ljudi ne budu grubi.Empatima je takođe potrebno razumijevanje, podrška i pažnja. A kako da znate ko je empata? Postoje neki znakovi koji mogu da vam ukažu na to da ste vi ili neko iz vaše okoline zapravo empata. Evo tih nekoliko znakova:

1. Empate u potpunosti ne mogu da podnesu nepoštenje. Oni nemaju strpljenja za laži i prevare. Vrlo jasno shvate kada neko laže.

2. Ne vole gužvu. Mnogim ljudima gužva ne prija, ali empate gužvu doživljavaju drugačije. To im je vrlo iscrpljujuće iskustvo.

3. Uvijek su spremni da pomognu i svoju pomoć će da pruže zaista vrlo rado.

Kada shvate da mogu nekome da pomognu nema sretnijih osoba od njih. Sreća druge osobe za njih će biti razlog za ličnu sreću. Oni su nesebični i kada pomažu osjećaju olakšanje.

4. Empate su uvijek autentični ljudi, ali nikada ne biraju da se kriju iza maske. Uvijek vrlo jasno daju do znanja ko su i šta žele. Iskreni su i lojalni.

5. Vole životinje, to je jedna posebna osobina. Osjećaju posebnu vezu sa životinjama i prirodom oko sebe. Vrlo jako osjećaju emocije i u stanju su da se povežu sa životinjama,piše Infpultinfo

