Evo što se događa ako ste rođeni između dva horoskopska znaka

Postoje izvjesne nedoumice oko pitanja što znači biti rođen na granici između dva horoskopska znaka, u smislu poprimaju li se i koliko osobine susjednog znaka te kojem znaku pojedinac više pripada.

Ljudi koji su rođeni u danima između prijelaza znakova često za sebe kažu da su onaj astroznak koji im se više sviđa. Obično se radi o ljudima koji su rođeni u sljedećim razdobljima, odnosno rođenima u nekoliko dana od prelaska Sunca iz jedan u drugi znak.

Ovan – Bik, zvan prijelaz moći: Od 16. do 22. travnja

Bik – Blizanci, zvan prijelaz energije: Od 17. do 23. svibnja

Blizanci – Rak, zvan prijelaz magije: Od 17. do 23. lipnja

Rak – Lav, zvan prijelaz oscilacija: Od 19. do 25. srpnja

Lav – Djevica, zvan prijelaz predstavljanja: Od 19. do 25. kolovoza

Djevica – Vaga, zvan prijelaz ljepote: Od 19. do 25. rujna

Vaga – Škorpion, zvana prijelaz drame: Od 19. do 25. listopada

Škorpion – Strijelac, zvan prijelaz revolucije: Od 18. do 24. studenoga

Strijelac – Jarac, zvan prijelaz proročanstva: Od 18. do 24. prosinca

Jarac – Vodenjak, zvan prijelaz misterija: Od 16. do 23. siječnja

Vodenjak – Ribe, zvan prijelaz senzibilnosti: Od 15. do 21. veljače

Riba – Ovan, zvan prijelaz preporoda: Od 17. do 23. ožujka

Budući da Sunce svake godine mijenja znakove u različito vrijeme, oni mogu varirati otprilike jedan dan. A da bi ljudi mogli odlučiti koji će horoskop čitati, približili su datum kada će se Sunce promijeniti na sljedeći znak. Nekih godina sezona Blizanca započinje 20. lipnja, drugih 21. lipnja. Budući da postoji 365 dana u godini i 12 znakova, godinu ne možete ravnomjerno podijeliti s 12 bez preostalih pet dana.

Ipak, ugledni AstroTwins ne slažu se s ovim, odnosno ne smatraju da netko može pripadati prijelazu dva znaka, nego isključivo znaku u kojem je rođen.

“Zbog načina na koji Sunce prelazi iz znakova, nije moguće biti rođen istovremeno pod dva. Točan trenutak je onaj rođenja”, prenosi mbg, piše 24SATA.HR.

