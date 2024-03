Trik koji oživljava svaku biljku!

Sobne biljke su uvek dobrodošao dodatak svakoj prostoriji, pomažu da se oživi prostor, dodaju boje i čak podižu raspoloženje. Ali, kada naše biljke počnu da umiru, to može biti obeshrabrujuće i brzo ćete pomisliti da je vaš fikus zaboravljeni slučaj.

Srećom, stručnjaci za biljke imaju kreativne pristupe kojima možete pokušati da oživite svoje biljke, uključujući jednu taktiku o kojoj verovatno niste razmišljali.

Nega kućnih biljaka ne ide nam baš svima od ruke – dok jednima uspeva baš svako cveće, drugima, čini se, skoro sve propadne uprkos trudu i nezi.

Sobne biljke su uvek dobrodošao dodatak svakoj prostoriji, pomažu da se oživi prostor, dodaju boje i čak podižu raspoloženje. Ali, kada naše biljke počnu da umiru, to može biti obeshrabrujuće i brzo ćete pomisliti da je vaš fikus zaboravljeni slučaj.

Srećom, stručnjaci za biljke imaju kreativne pristupe kojima možete pokušati da oživite svoje biljke, uključujući jednu taktiku o kojoj verovatno niste razmišljali.

Biljke mogu zahtevati stalnu negu, posebno kada počnu da venu. Ali pre nego što krenete u svoj lokalni baštenski centar, stručnjaci za biljke savetuju da posegnete za određenim proizvodima za domaćinstvo.

Beli luk, na primer, može pomoći u kontroli infestacije štetočina, dok je Epsom so korisna za lečenje žutog lišća i nedostatka magnezijuma. Vodonik peroksid sprej je još jedan pouzdan pristup protiv truleži korena, ubija loše bakterije i oslobađa kiseonik.A stavljanje sunđera na dno vaše tegle takođe može držati pod kontrolom trule korenje, piše Best Life. Ali, ako nema znakova insekata, a korenje izgleda dobro, vaša biljka bi se mogla suočiti sa drugim problemom, a rešenje bi moglo biti jednostavno kao uključivanje pouzdanog uređaja.aša biljka može početi da se suši zbog dehidracije

Baš kao i ljudi, sobne biljke moraju da ostanu hidrirane da bi uspevale. Ako vašim biljkama nedostaje voda, to bi moglo dovesti do toga da klonu i izgube sjaj. Da bi se ovo sprečilo, stručnjaci za biljke preporučuju korišćenje ovlaživača kako bi se povećala količina vlage u vazduhu.

„Ovo je korisno jer biljke prirodno emituju vodenu paru“, kaže Stiven Veb, urednik i osnivač Garden’s Whisper,piše Žena

Facebook komentari