Ako ovo radite nakon prekida veze, samo će vam biti još gore

Postoji niz razloga prekida, no neki od njih mogu nas emotivno ‘proganjati’ i nakon kraja veze. Naime, normalno je da se neko vrijeme nakon prekida fiksiramo na bivšeg partnera, logična je i ta potreba da saznamo njegovo ili njezino emotivno stanje. No, te sve želje dovode do produljenja procesa kroz koji neminovno moramo proći.

1. Izbjegavate prihvatiti vlastitu bol

MRI studije pokazuju da emocionalna bol koju osjećamo nakon prekida stimulira iste puteve u mozgu kao i fizička bol. To je razlog zašto prekidi izazivaju tako snažne osjećaje povrijeđenosti.

Iako je naš instinkt izbjegavanje boli, moramo se naučiti suočiti s njom, jer se rast postiže tek kada prihvatimo to i prođemo kroz situaciju. Stručnjaci naglašavaju – osobni se rast dešava tijekom životnih oluja.

2. Povlačenje od prijatelja i obitelji

Gubitak intimne veze čini da osoba osjeća duboku nepovezanost sa svijetom.

Kada osjećate da vam nešto nedostaje u životu, osjećate se usamljeno. Stoga, prirodni impuls za povlačenjem nakon prekida može biti jak. Čak i ako ne osjećate želju za povezivanjem, važno je potaknuti se na suradnju s ljudima kojima je stalo do vas, podržavaju vas i vole.

Zadovoljenje naše temeljne potrebe da budemo društveni u konačnici nam pomaže da se oporavimo od prekida. Treba podijeliti svoje osjećaje sa svojim bliskim prijateljima i obitelji. Pričati o njima je bolje nego ih držati u sebi.

3. Srljanje u drugu vezu

Najgora stvar koju možete učiniti je požuriti u novu vezu, veli stručnjak za veze, Moshe Ratson.

– Morate si dati vremena da poližete rane, osjetite bol i suočite se s pogreškama svoje prošle veze prije nego što krenete u novu. Morate razbistriti svoje srce i glavu kako biste ostavili prtljagu ove najnovije veze u prošlosti. Nova romantična veza bit će sjajan način da krenete dalje i pronađete novu ljubav, no samo ako se u nju uđe svjesno, polako i iz pravih razloga. Zato ne žurite ni sa čim, ali ako vam nova ljubav pokuca na vrata, nemojte ih ni zalupiti – naveo je Moshe.

4. Pretjerano analiziranje situacije

– Suočavanje s prekidom ne znači da morate razmišljati i analizirati čija je to bila krivnja. Razmišljanje o tome zašto je veza propala nije od pomoći. Odmorite se i izbjegavajte pretjerano analiziranje – predlaže stručnjak.

Treba prestati razmišljati o tome kroz što bivši partner prolazi ili ne te je li našao nekog drugog. Naime, to samo čini da se osoba osjeća loše.

5. Okrivljavanje i neopraštanje

Čini se da okrivljavanje bivšeg i ljutnja na njega donosi kratkoročno olakšanje.

– Međutim, i vi i vaš bivši imate svoju odgovornost za svoje odluke i svoju situaciju. Činjenica je da se nema tko kriviti. Svaka strana je davala sve od sebe. Zbog toga je važno oprostiti. Oprost vam omogućuje da se odlijepite od svoje prošlosti, oslobađa boli i ljutnje i omogućuje vam da krenete dalje – naveo je stručnjak. prenosi 24sata

6. Prekid aktivnosti u kojima uživate

Nakon prekida većina ljudi se osjeća tužno, potišteno i nemotivirano. Važno je natjerati se da se osoba ponovno uključi u stvari koje voli raditi.

– Bavljenje aktivnostima u kojima ste prije uživali pomaže vam da se ponovno povežete sa svojom osobom kakva ste bili prije prekida. Također vam pruža trenutke sreće i mijenja vaš fokus s jadnog prekida na zabavan, smislen život – izjavio je Ratson.

7. Zahtjev za ‘zaključkom veze’

Mnogi ljudi žele razumjeti zašto je došlo do njihovog prekida. Kažu nešto u stilu: Samo mi treba “zaključak veze”.

Iako je nekad to u redu, no ako osoba inzistira, možda će početi razmišljati o tome koje su to situacije dovele do prekida.

– To djeluje kao prepreka, zaustavlja vaš put prema izlječenju i sprječava vas da se suočite s gorkom stvarnošću da je ova veza gotova i da nema šanse da je vratite. Romantični odnosi mogu se osjećati kao ovisnost, a prekid veze znači prestanak uzimanja droge za kojom toliko žudite. Zbog toga je tako važno pronaći hrabrosti, prihvatiti situaciju i prijeći dalje od svoje boli kako biste vidjeli mogućnosti koje još uvijek leže u vašoj budućnosti – zaključuje stručnjak.

To nije lak proces, jer znači suočavanje s boli slomljenih snova, ali ako se možete spasiti od gore navedenih pogrešaka, izlječenje će se postići, piše Your Tango.

Facebook komentari